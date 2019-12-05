«Автодор» предложил запустить скоростные магистрали в 44 регионах страны

Сергей Бобылев / ТАСС / Sipa / Vida Press

«Автодор» представил концепцию развития опорной сети скоростных дорог России до 2035 года, сообщается на сайте госкомпании. Детали концепции опубликовал «Коммерсант».

Сеть скоростных дорог предлагается расширить на 44 региона России, в которых проживает 75% населения страны. К 2035 году протяженность магистралей, по оценке компании, должна составить 17,6 тысячи километров (сейчас — 5,1 тысячи километров).

В сеть предлагается объединить платные и бесплатные дороги федерального и регионального назначения. Для этого, говорят в «Автодоре», в 2025-2035 годах нужно построить и реконструировать не менее 14 тысяч километров федеральных трасс.

Центральная Россия и Приволжье

«Автодор» предложил построить дороги для обхода московского региона. Например, магистраль, соединяющую платную трассу М11 («Нева»), Ярославль, Киров и Пермь, следует из карты перспективной сети скоростных автодорог. В эту магистраль предлагается включить существующие дороги, которые расширят. По такой же схеме может появиться дорога, соединяющая Самару, Саратов, Волгоград и Краснодар. Также предлагается реконструировать дороги по следующим направлениям: Саратов — Тамбов — Орел — Смоленск — Псков — Санкт-Петербург, Тамбов — Арзамас и Саратов — Арзамас.

Урал, Сибирь и Дальний Восток

Еще одна часть концепции затрагивает развитие дорожной сети на востоке страны. До 2030 года предлагается построить трассу от Набережных Челнов до Екатеринбурга. К 2015 году существующую дорогу от Екатеринбурга до Кемерово планируют реконструировать до и продолжить в сторону Хабаровска. Эта магистраль, указывает «Коммерсант», свяжет Петербург и Дальний Восток. Кроме того, к 2035 году предлагается построить дорогу между Комсомольском-на-Амуре, Хабаровском и Владивостоком.

Юг России

В другой части концепции говорится о строительстве и реконструкции дорог на юге России и черноморском побережье. До 2030 года на основе существующих дорог предлагается открыть магистраль от Дербента через Махачкалу и Грозный до Нальчика, которая в обход Краснодара вольется в М4 «Дон». Также реконструкция затронет дороги от Волгограда через Астрахань в Грозный.

Сколько денег потребуется на строительство скоростных дорог, в концепции не уточняется. «Коммерсант» пишет, что в предыдущей концепции развития дорог до 2030 года, которую так и не утвердили, говорилось о 7,8 триллиона рублей. Но прежние предложения не затрагивали развитие дорожной сети на юге, западе и за Омском. Первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов оценил строительство в «достаточно большие деньги». По его словам, на это могут выделить средства Фонда национального благосостояния и федерального бюджета. В «Автодоре» говорят, что частные инвестиции составят 20-30%.

Пересказал Александр Бакланов