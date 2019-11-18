«Я не могу вмешиваться в работу президента, но хочу стать посредником между властью и людьми» Кратчайший пересказ интервью Елены Зеленской, жены президента Украины

Сергей Мелконов / Sputnik / Scanpix / LETA

О себе и о семье

«Я не душа компании, я не люблю рассказывать анекдоты». Предпочитаю оставаться за кулисами, «но новые реалии диктуют свои правила, и я пытаюсь им соответствовать». Я нашла для себя аргументы в пользу публичности, один из них — возможность привлечь внимание к важным социальным вопросам. Правда, публичности моих детей это не касается: я раньше не выкладывала в соцсетях их фотографии, и сейчас не буду. «Пусть сами выбирают, как им жить». Старшая Саша снималась в кино, но я надеюсь, что строить кинокарьеру она не будет. У младшего Кирилла «есть шанс иметь нормальное детство», не привлекая к себе излишнего внимания.

О выборах президента

Когда Владимир решил участвовать в выборах, я не очень обрадовалась: «осознавала, как все изменится и с какими трудностями придется столкнуться». Мы долго это обсуждали, и я сказала, что поддержу его. Но я не знала, что он объявит о выдвижении в новогоднюю ночь. Я прочитала об этом в соцсетях 1 января и спросила, почему он меня не предупредил. Он ответил, что забыл.

После инаугурации у меня нет времени побыть наедине с собой, меня везде сопровождает охрана. Я могла бы и дальше оставаться в тени, но мне хотелось поддержать мужа. «Ему непросто на эмоциональном уровне и нужен человек, который будет рядом». В том числе физически, например, во время официальных визитов. Публичные выходы я рассматриваю как возможность рассказать об Украине.

За кулисами съемки с первой леди Украины Еленой Зеленской для декабрьского номера Vogue UA Vogue UA

О своей работе

Я 15 лет писала сценарии для «Квартала 95» и продолжаю это делать. Теперь я совмещаю это с работой на общественных началах в офисе президента. Чтобы определиться с задачами в статусе первой леди, у меня и моей команды ушло полгода. Мы решили сосредоточиться на таких вопросах, как здоровье детей (в том числе реформа питания в школах), «равные возможности для всех украинцев» и культурная дипломатия. Благодаря моему статусу передо мной не закрываются двери чиновников. «Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью, чтобы вторая услышала первых, могу и хочу».

Полную версию интервью можно прочитать в украинской версии Vogue.

Пересказала Ольга Корелина