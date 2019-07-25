Якутского журналиста оштрафовали за злоупотребление свободой информации. Он написал в статье о «жерновах государственной машины»

Журналист Михаил Романов на заседании суда, 25 июля 2019 года «Якутия.Инфо»

В апреле 2019 года газета «Якутск вечерний» опубликовала статью Михаила Романова о программисте Северо-Восточного федерального университета, либертарианце Антоне Аммосове. По словам Аммосова, его похитили и избили сотрудники ФСБ. Причиной, как писало издание «ОВД-Инфо», стали его комментарии на новостном сайте ykt.ru о и в здании управления ФСБ в Архангельске.

2 июля, как рассказал «Коммерсанту» заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин, в редакцию пришел участковый уполномоченный Рушан Алимов. Он потребовал от автора статьи проехать с ним в отдел полиции для дачи объяснений. Романов ехать без повестки отказался, после чего полицейский составил протокол о неподчинении законным требованиям представителя власти.

На следующий день Алимов вернулся в редакцию и составил в отношении журналиста еще один протокол — о злоупотреблении свободой информации. Как рассказал Виталий Обедин, поводом послужила следующая фраза из статьи Романова: «Это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…»

В управлении МВД по Якутии заявили в комментарии РИА Новости, что участковый не превышал полномочий. Как утверждает ведомство, в конце июня Рушан Алимов уведомил журналиста о расследовании административного дела и необходимости дать показания. Романов в ответ сослался на занятость и попросил перенести опрос на следующий день, однако и тогда не смог встретиться с полицейским, сообщили в УМВД. Встречу откладывали еще трижды — показания Романов в итоге дал только 3 июля, утверждает пресс-служба управления.

5 июля дело по административному протоколу о злоупотреблении свободой информации было передано в Якутский городской суд. 25 июля он оштрафовал Михаила Романова на 30 тысяч рублей по части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной, создавшее угрозу жизни или здоровью граждан, угрозу массовых нарушений общественного порядка или угрозу работе систем жизнеобеспечения).

Романов, комментируя решение суда сайту «Якутия.Инфо», назвал его позорным. «Медузе» Романов заявил, что будет обжаловать его, «надеясь на здравый смысл вышестоящей инстанции».

Виталий Обедин написал в фейсбуке, что разочарован позицией судьи, принимавшей решение: «Дело не стоило выеденного яйца, но судья пропадала в комнате для совещаний полчаса». «Не уверен, что она читала материалы административного дела. Думаю, что она звонила консультироваться», — цитирует Обедина «Якутия.Инфо».

Заместитель главреда «Якутска вечернего» также выложил фото документа за подписью начальника якутского УФСБ Алексея Пахомова от 26 апреля. В обращении, адресованном главе якутского УМВД Владимиру Прокопенко, говорится о статье в «Якутске вечернем», которая «содержит искаженные недостоверные и непроверенные сведения, дискредитирующие правоохранительные органы, в том числе ФСБ». «С учетом оппозиционности публикация направлена на рост недоверия целевой аудитории к деятельности силовых структур», — также указано в документе.

Пахомов просит проверить публикацию «на предмет наличия нарушений статьи 13.15 КоАП РФ» и проинформировать о результатах проверки. «Не исключаю, что на решение судьи повлияла вот эта бумажка и должность подписанта», — отметил Виталий Обедин.

Участковый Рушан Алимов, представлявший МВД на судебном процессе, заявил, что решение суда — «законное и обоснованное».

Александр Ибрагимов