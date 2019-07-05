Бывший губернатор Рио заявил о подкупе олимпийских чемпионов из России и Украины. Они якобы должны были голосовать за Игры 2016 года в Бразилии

Российский пловец Александр Попов, 2018 год Сергей Бобылев / ТАСС / Vida Press

Бывший губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил на судебном заседании, что несколько членов Международного олимпийского комитета (МОК) получили деньги при выборе столицы Олимпиады-2016, сообщает издание Globo. Бывший губернатор, осужденный почти на 200 лет тюрьмы за коррупцию и отмывание денег, дал показания в рамках сделки со следствием. Как отмечает Reuters, Кабрал рассчитывает, что благодаря этому срок его заключения будет снижен — как и срок его супруги, также осужденной за коррупцию.

Всего, утверждает Кабрал, деньги получили восемь или девять членов МОК, участвовавших в голосовании о выборе столице Олимпиады, в котором победил Рио-де-Жанейро. Газета UOL отмечает, что в их числе оказались представители России и Украины — пловец и легкоатлет .

Выборы столицы Игр-2016 прошли 2 октября 2009 года в Копенгагене на 121-й сессии МОК. На них Рио-де-Жанейро одержал победу над Мадридом, Чикаго и Токио. Рио победил в третьем раунде голосования, набрав вдвое больше голосов, чем Мадрид — 66 против 32. При этом в первом раунде лидировал Мадрид.

Сержио Кабрал утверждает, что выступил посредником при подкупе членов МОК. Он заявил, что переговоры на этот счет с ним вел Карлос Артур Нузман, на тот момент — глава Национального олимпийского комитета Бразилии. Всего членам МОК заплатили два миллиона долларов. Их передали через бывшего главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака. Тот, в свою очередь, распределил деньги между членами МОК. Кабрал сообщил, что деньги на подкуп выделил бразильский бизнесмен .

Первоначально, говорит Кабрал, планировалось, что Ламин Диак получит 1,5 миллиона долларов, чтобы подкупить пять или шесть членов олимпийского комитета. Но позднее Диак попросил еще 500 тысяч долларов, пообещав девять голосов за Рио. Деньги ему передали в 2008 году.

Александр Попов отверг обвинения в подкупе. Он заявил РИА Новости, что «даже не голосовал за Рио-де-Жанейро». По его словам, в 2009 году он участвовал в голосовании, но отдал свой голос за другой город. «Я пока не понимаю, что мне делать, я сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно», — сказал Попов. Он отметил, что этим вопросом сейчас занимаются юристы.

Сергей Бубка тоже отрицает, что получал деньги. Он написал в твиттере, что бывший губернатор Рио распространяет ложные заявления, и напомнил, что тот отбывает длительный срок за коррупцию. Глава олимпийского комитета Украины утверждает, что Ламин Диак никогда не связывался с ним по поводу голосования на выборах хозяйки Игр-2016. Адвокаты Бубки собираются попросить Диака объяснить заявления Кабрала.

Прокуратура Бразилии еще в октябре 2017 года обвинила Карлоса Артура Нузмана в выплате взяток в размере двух миллионов долларов, чтобы обеспечить проведение Олимпиады в Рио. Суд по этому делу еще не окончен. Нузман отрицает все выдвинутые обвинения — как прежние, так и новые.

Бывший глава IAAF Ламин Диак и его адвокаты пока не комментировали заявления Кабрала. Его сын Папе Массате Диак, которого еще в 2017 году связывали с этим делом, называл обвинения «самой большой ложью в истории мирового спорта»; слова Кабрала он не комментировал. Самого Диака тоже судят, но во Франции и по другому делу: его подозревают в махинациях в ходе заявочной кампании на проведение чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года.

Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении Александра Попова, Сергея Бубки и других участников голосования 2009 года, сообщили ТАСС в МОК.

Александр Бакланов