Компании Oppo и Xiaomi почти одновременно представили прототипы смартфонов, в которых фронтальная камера спрятана за экраном.

Oppo показала свой прототип вечером 2 июня. Во время включения приложения камеры верхняя часть затемняется, а место нахождения камеры выделяется в кружок.

Xiaomi показала модель аналогичного телефона утром 3 июня.

Вице-президент Oppo Брайан Шен отметил, что на первых порах камеры, расположенные под экраном, неизбежно будут давать снимки худшего качества, чем обычные. «Ни одна новая технология не может сразу стать идеальной», — сказал он.

Ни в Oppo, ни в Xiaomi пока не говорят, когда смартфоны с такими камерами будут отправлены в серийное производство.