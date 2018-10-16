Во Франции арестовали украинца, скрывавшегося с помощью поддельного свидетельства о смерти. У него изъяли замок и три работы Сальвадора Дали

Во Франции в начале октября по делу о мошенничестве и отмывании денег был арестован гражданин Украины, которого на родине разыскивали по обвинению в коррупции, а позднее признали мертвым. Об этом сообщил Европол.

French @Gendarmerie arrest Ukrainian ‘King of the Castle’ and seized over EUR 4 million, with Europol's support. The suspect is thought to be behind a complex case of international #fraud and #moneylaundering.

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У подозреваемого, имя которого не называется, арестовали замок стоимостью три миллиона евро, три работы Сальвадора Дали и антикварный автомобиль Rolls Royce Phantom. Общая стоимость арестованного имущества — 4,6 миллиона евро.

Расследование началось во Франции в январе 2018 года и поначалу было связано только с подозрительными сделками, связанными с покупкой замка. Покупателем недвижимости была люксембургская компания, конечным бенефициаром которой оказался гражданин Украины. Он избежал наказания за коррупцию на родине с помощью поддельного свидетельства о смерти.

«На организованной Европолом оперативной встрече с участием Франции, Люксембурга и Украины было установлено, что подозреваемый не только жив, но и ведет расточительную жизнь во Франции», — сказано в сообщении Европола.

Украинские власти пока не назвали имя подозреваемого. Начальник украинского бюро Интерпола Василий Неволя заявил «Украинской правде», что это «обычный умный преступник», который «не имеет никакого отношения к политике».