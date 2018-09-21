Британская полиция три года искала человека, жестоко убивавшего котов. Оказалось, его не существует

Скотленд-Ярд 20 сентября подвел итоги трехлетнего расследования гибели сотен котов в Лондоне и близлежащих графствах. Зоозащитники подозревали, что животных убивал человек. О предполагаемом живодере много писали британские СМИ, давшие ему прозвище «Убийца котов из ». Но полиция пришла к выводу, что никакого убийцы нет — большинство котов погибло под колесами автомобилей, а после смерти их трупы изуродовали лисы. «Медуза» пересказывает материал Buzzfeed о том, как полиция Великобритании три года пыталась найти несуществующего убийцу.

В октябре 2015 года британское издание Daily Mail опубликовало статью под названием «Полиция ищет убийцу котов, который расчленил не менее 20 животных с помощью мачете и забрал части их тел как трофеи». В материале говорилось, что в Кройдоне стали находить трупы домашних котов с отрезанными головами и хвостами. Местная жительница, хозяйка небольшого зоозащитного центра SNARL Будикка Райзинг, предположила, что животных убивает человек, вооруженный мачете. «Только с помощью мачете может получиться такой ровный срез… То, что делает этот человек, ужасно», — сказала она Daily Mail.

К лету 2016 года трупы котов стали находить и за пределами Лондона — сначала в расположенных вблизи британской столицы графствах Суррей и Кент, затем в более отдаленных городах — в Брайтоне, Ковентри и Брэкли. Зоозащитная организация PETA объявила награду в пять тысяч фунтов стерлингов за информацию, которая поможет найти живодера; позже сумма вознаграждения была увеличена вдвое. Материалы про «убийцу котов» публиковали The Guardian, Daily Mirror, Evening Standard, Би-би-си и другие британские издания. В статьях высказывались мнения о том, что на животных живодер не остановится — и впоследствии может перейти к убийствам людей.

Скотленд-Ярд начал расследование гибели котов в ноябре 2015 года. Изначально речь шла о шести подозрительных смертях, но за время расследования полиция получила еще более 400 сообщений о расчлененных животных (не только котах, но и кроликах) из Лондона и прилегающих к нему графств. Через три года Скотленд-Ярд пришел к выводу, что к смертям животных ни один живодер не причастен — большинство котов погибли под колесами автомобилей, после чего их трупы обглодали лисы. В пользу этой версии говорят результаты вскрытия ряда погибших животных, а также три записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как лисы несут трупы или части тел котов. «Не было ни свидетелей… ни криминалистических выводов, которые указали бы на участие человека», — говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

Там также упоминается, что в ходе расследования полицейские опросили экспертов и узнали, что науке известны случаи, когда дикие звери обгладывают трупы погибших на дороге, чаще всего отгрызая им головы и хвосты. Вышедший на пенсию профессор экологии Бристольского университета Стивен Харрис в июле опубликовал в научно-популярном издании New Scientist статью, в которой рассказал, что участвовал в полицейском расследовании сообщений о расчлененных котах в 1998 году; по его словам, в тот раз тоже был сделан вывод, что животные погибли под колесами автомобилей, а после смерти их трупы изуродовали лисы.

Зоозащитный центр SNARL, с которым Скотленд-Ярд сотрудничал во время расследования, не согласился с выводами полиции, назвав представленные ею доказательства неубедительными. Зоозащитники настаивают, что у обезглавленных котов шеи были перерезаны в одном месте и одним способом. «Нам трудно понять, как лисы могут повторить это с разными жертвами на большой территории», — говорится в заявлении SNARL. Центр пообещал продолжать расследование своими силами. «Мы продолжаем думать, что это делает человек, и ничего из того, что нам показали [полицейские], не убедило нас в обратном», — сказала Будикка Райзинг Buzzfeed после того, как полиция объявила об окончании расследования.

Скотленд-Ярд в свою очередь попросил британцев не сообщать обо всех смертях животных сразу в полицию, призвав обращаться сначала в благотворительную организацию «Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными». «Его сотрудники — профессионалы, которые работают вместе с полицейскими в тех случаях, когда это необходимо», — сказано в заявлении Скотленд-Ярда.