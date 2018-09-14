Университет Калмыкии заявил в полицию о пропаже студентки, снявшей вброс на выборах. Она сама утверждает, что с ней все в порядке

Калмыцкий государственный университет подал заявление в полицию об исчезновении студентки Айсы Хулаевой, которая в единый день голосования опубликовала видеоролик, на котором показан вброс бюллетеней на одном из местных избирательных участков.

В комментарии, размещенном на сайте университета, подчеркивается, что Хулаева не появлялась ни на занятиях, ни в общежитии на протяжении трех дней. Руководство вуза выразило мнение, что студентка «стала заложницей ситуации и невольным участником той нечистоплотной игры, которую разыгрывают определенные политические силы с вполне понятными целями».

В то же время сама Хулаева днем 14 сентября записала видеообращение, в котором заявила, что она «жива и здорова». В ходе видео девушка демонстрирует смартфон, на котором видны дата и время.

Айса Хулаева была членом УИК с правом совещательного голоса от «Справедливой России» на участке в поселке Приманыч. 9 сентября во время работы участка она на какое-то время покинула его, но оставила включенной камеру: в это время другие члены УИКа стали опускать в урну для голосования пачки бюллетеней. Впоследствии Хулаева опубликовала видео и составила жалобу на массовый вброс.

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В «Справедливой России» заявляли, что из-за публикации видео после дня голосования Хулаева провела ночь в полицейском участке. Сергей Миронов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой повлиять на ситуацию.

Партия, отправившая Хулаеву на выборы, также заявляла, что студентке угрожают отчислением из вуза, если она не заберет заявление. Администрация Калмыцкого ГУ это опровергает — в заявлении по поводу исчезновения Хулаевой подчеркивается, что оно «продиктовано желанием оградить коллектив университета от необоснованных нападок и обвинений», а обвинения «Справедливой России» названы «клеветническими измышлениями и инсинуациями».

Результаты голосования на участке в итоге были отменены. Соответствующее решение территориальный избирком принял 12 сентября.

Первоначально в заголовке материала утверждалось, что Хулаева пропала. В действительности, на момент выхода заметки студентка уже опубликовала свое видеообращение. Редакция приносит извинения.