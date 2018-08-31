«Потому что вы враги народа». Американец пригрозил убить журналистов Boston Globe за критику Трампа

Агенты ФБР задержали 68-летнего жителя Калифорнии Роберта Чейна, который позвонил в редакцию газеты Boston Globe и пригрозил, что застрелит сотрудников издания как «врагов народа». С 10 по 22 августа он сделал не менее 14 звонков с угрозами, сообщили в офисе федерального прокурора США.

Чейн начал звонить в Boston Globe сразу после того, как издание призвало СМИ присоединиться к против нападок президента США Дональда Трампа на журналистов. Когда 16 августа в газетах по всей стране начали выходить материалы против Трампа, Роберт Чейн снова позвонил в Boston Globe и сказал: «Вы враги народа. И мы собираемся убить каждого из вас… Я собираюсь прострелить ваши долбанные головы позднее сегодня, в четыре часа». После этого редакция обратилась в полицию и наняла частную охранную компанию, чтобы защитить сотрудников.

THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country....BUT WE ARE WINNING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018

Спустя почти неделю, 22 августа, Чейн позвонил в газету с мобильного телефона, зарегистрированного на его жену. Когда сотрудники Boston Globe спросили, почему он звонит, Чейн ответил: «Потому что вы враги народа». СМИ также приводят другие слова Чейна, которые он сказал во время разговора: «До тех пор пока вы продолжаете нападать на президента, избранного президента США, продолжаете ваши предательские и подрывные действия, я буду продолжать угрожать, изводить и досаждать Boston Globe».

Подозреваемого в угрозах задержали 30 августа. Во время обыска в доме Роберта Чейна в Энсино, районе Лос-Анджелеса, нашли 20 единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолеты и 9-миллиметровый карабин, а также сотни патронов. В прокуратуре не уточнили, есть ли в этом арсенале оружие, купленное незаконно.

Чейн заявил, что не собирался выполнять свои угрозы. На заседании суда, где рассматривали вопрос о его аресте, он также рассказал, что не работает с 1989 года и получает социальное пособие, а в 2005 году перенес сердечный приступ. Судья отказался арестовать подозреваемого и отпустил его под залог в 50 тысяч долларов, потребовав, чтобы Чейн держался подальше от Boston Globe и других СМИ. 24 сентября подозреваемый должен предстать перед судом в Бостоне, который вынесет приговор — Чейну грозит до пяти лет тюрьмы.

Feds: Man Threatened To Shoot Boston Globe Employees For Trump Editorials https://t.co/21kqinrXx9 (🎥 via @CBSLA) pic.twitter.com/c0S3W4KvWG — WBZ | CBS Boston News (@wbz) August 31, 2018

Спецагент ФБР Гарольд Шоу из Бостона заявил, что задержание Роберта Чейна должно стать предупреждением для всех американцев: угроза убийством — «это не шутка, а федеральное преступление». Вице-президент Boston Globe Джейн Боумен, в свою очередь, поблагодарила полицию и ФБР за работу и назвала задержание Чейна «сильным ответом» на угрозы. Координатор Комитета защиты журналистов в Северной Америке Александра Эллербек заявила, что «журналисты не должны сталкиваться с насилием из-за выполнения своей работы». Дональд Трамп 30 августа вновь назвал СМИ «врагами народа».