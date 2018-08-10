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На Аллее славы в Голливуде появились десятки копий звезды Трампа — в ответ на предложение властей убрать ее

Meduza
11:04, 10 августа 2018

Звезда Трампа на Аллее славы

Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA

Активисты наклеили на Аллею славы Голливуда около полусотни копий звезды президента США Дональда Трампа после того, как власти района предложили убрать ее оттуда. 

Автором акции стал консервативно настроенный уличный художник, который отказался назвать свое имя репортерам. Он и его единомышленники потратили на звезды около тысячи долларов, напечатав их на виниле. Звезды расклеили в ночь на 9 июля, они были размещены на пустых клетках тротуара.

Клининговая компания, которая следит за состоянием Аллеи славы, убрала звезды через несколько часов.

Поводом для акции, по словам самого художника, стало решение городского совета Западного Голливуда, предписывающее убрать звезду Трампа с Аллеи. Совет объяснил свою резолюцию тем, что «обеспокоен отношением Трампа к женщинам и другими его действиями». В Голливудской торговой палате, которая управляет улицей, тем не менее, убирать звезду отказались, отметив, что она — как и все остальные — является частью истории.

Звезда Трампа находится на Аллее с 2007 года — будущий президент получил ее за свою работу продюсером и ведущим на телевизионном шоу The Apprentice. Звезду неоднократно разбивали вандалы, последний такой случай произошел в конце июля 2018 года.

Григорий Левченко

Григорий Левченко

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