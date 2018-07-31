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В Подмосковье грузовик снес пешеходный мост

Минтранс Московской области
10:27, 31 июля 2018

В Подмосковье обрушился пешеходный мост на 31-м километре Ярославского шоссе.

Грузовик повредил пешеходный мост в Подмосковье

В Подмосковье грузовик снес пешеходный мост

Опубликовано Meduza Вторник, 31 июля 2018 г.

Самосвал задел мост поднятым кузовом. Конструкция упала на шоссе, перегородив движение. По данным областного Минтранса, кузов у самосвала поднялся самопроизвольно.

Движение в районе аварии блокировано, автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

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