Жительница Чечни рассказала, что бойцы батальона «Север» хотят убить ее внучку. На следующий день вся семья извинилась в эфире местного телевидения

Издание «Кавказ.Реалии» 16 октября опубликовало видеообращение пожилой жительницы чеченского села Катыр-Юрт, которая заявила, что двое ее сыновей хотят убить ее внучку, поскольку она якобы собирается уехать в Сирию. В ролике также появляются несколько мужчин, пытающихся вломиться в дом к женщине. Оба, по утверждению журналистов, служат в специальном 141-м полку МВД имени Ахмата Кадырова (он же батальон «Север», известный по делу об убийстве Бориса Немцова), а ранее были членами чеченского вооруженного подполья. На следующий день после публикации республиканское телевидение опубликовало сюжет, в котором семья извинилась за видеообращение, а один из нападавших мужчин заявил, что лишь хотел забрать паспорт девушки.

16 октября стало известно, что в Чечне полицейские требовали выдать им для расправы девушку, которая якобы собирается уехать в Сирию

Сайт «Кавказ.Реалии» (входит в структуру «Радио Свобода») опубликовал видео, снятое сестрой девушки. На видео несколько мужчин, которых девушка за кадром называет бойцами 141-го специального полка МВД имени Ахмата Кадырова, пытаются вломиться в дом семьи Тазуркаевых в чеченском селе Катыр-Юрт. По информации издания, они требовали выдать 18-летнюю девушку (имя не сообщается), подозревая, что она собирается «уехать в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам»; причем двое из нападавших — их зовут Адам и Якуб Тазуркаевы — являются ее родными дядями.

На видео присутствуют отец и бабушка девушки. Пожилая женщина говорит, что Адам и Якуб ранее уже убили другую ее внучку из-за «сплетен». Издание также утверждает, что ранее бойцы полка похитили брата девушки, чтобы оказать дополнительное давление на семью.

141-й специальный полк имени Ахмата Кадырова — полк внутренних войск МВД РФ, также известный как батальон «Север». Он формируется в основном из жителей Чечни. В «Севере» служил Заур Дадаев, осужденный на 20 лет за убийство политика Бориса Немцова. Командир «Севера» — Алибек Делимханов, родной брат депутата Госдумы Адама Делимханова.

«Кадыровцы хотят убить мою дочь»: видеообращение чеченской семьи Kavkaz.Realii

Адам и Якуб Тазуркаевы воевали против федеральных сил, а потом стали служить чеченским властям

«Кавказ.Реалии» со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал» указывает, что в ноябре 2003 года братья были задержаны в Катыр-Юрте, после чего их доставили в местное отделение ФСБ; тогда им не предъявили обвинений. В 2004-м Тармузаевы были задержаны во время контртеррористической операции в Ачхой-Мартановском районе Чечни (там находится село Катыр-Юрт); правоохранительные органы называли их «причастными к многочисленным терактам на территории республики». Якуб упоминается как пособник подпольной вооруженной группы Юнади Батаева, убитого в 2011-м. Что происходило с братьями после 2004-го, неизвестно.

В феврале 2010 года Следственный комитет Чечни передал в суд дело о халатности, возбужденное против Якуба Тазуркаева — в 2009-м он, будучи сержантом милиции, застрелил двух сослуживцев, приняв их за боевиков. Был ли он признан виновным, неизвестно: в базе Ачхой-Мартановского районного суда нет уголовных дел на Тазуркаева, в базе Верховного суда Чечни — есть одно, но справку по нему невозможно посмотреть из-за технической ошибки (на телефонный звонок «Медузы» в суде не ответили). «Кавказ.Реалии» утверждает, что оба брата начали служить в полку имени Ахмата Кадырова в 2009 году.

На следующий день после публикации видео вся семья Тазуркаевых публично извинилась

В опубликованном 17 октября ЧГТРК «Грозный» видео отец девушки, которую якобы хотели забрать Адам и Якуб Тазуркаевы, извиняется — и говорит, что произошедшее было бытовым конфликтом. Снявшая опубликованный изданием «Кавказ.Реалии» ролик девушка заявила, что сделала это по просьбе отца. Адам и Якуб Тазуркаевы, по утверждению автора сюжета, «давно не имеют отношения» к полку имени Ахмата Кадырова. Якуб утверждает, что пытался ворваться в дом к племяннице, чтобы забрать ее паспорт, потому что узнал, что она собирается выйти замуж и уехать за границу. «Я сказал, чтобы этого не делали, что со всех нас будет спрос», — пояснил Якуб Тазуркаев.

В ролике ситуацию также комментирует заместитель начальника полиции Ачхой-Мартановского района Саламбек Аюбов, утверждающий, что конфликт произошел вечером 15 октября, а выехавшие на место полицейские не стали вмешиваться в ссору по просьбе отца семьи, который назвал произошедшее «чисто их семейной ссорой». Девушка, якобы убитая ранее Тазуркаевыми, по утверждению авторов сюжета, жива и находится за границей; о судьбе якобы похищенного молодого человека ничего не сообщается.

Сюжет телерадикомпании «Грозный»: братья Тазуркаевы из Катыр-Юрта извиняются за то, что «ввели общественность в заблуждение» ЧГТРК «Грозный»

Двое опрошенных изданием «Кавказский узел» анонимных сотрудников местных неправительственных организаций усомнились в искренности Тазуркаевых. «Поведение дочери и отца, которые прежде распространили съемку, явно демонстрирует, что их вынудили это сделать [извиниться]. Заученные фразы, опущенные глаза, неуверенность и скованность присутствуют», — заявил изданию один из экспертов. Пресс-секретарь МВД Чечни Магодмед-Амин Дениев не ответил на звонки «Медузы».