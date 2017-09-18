Пакистанец, за поимку которого США объявили награду в 10 миллионов долларов, стал публичным политиком Причем находясь под домашним арестом!

С начала года в Пакистане под домашним арестом находится Хафиз Саид — человек, которого ООН считает террористом, а США готовы заплатить 10 миллионов долларов за информацию о нем. Хафиз Саид не просто не скрывается — он создал политическую партию; его ставленник участвовал в выборах премьер-министра. «Медуза» рассказывает историю проповедника, который поддерживал Осаму бин Ладену и, возможно, получал от того деньги.

В конце 1970-х Саид работал в университете, преподавал исламоведение и входил в состав Совета по исламской идеологии (на эту должность его назначил генерал, будущий президент Пакистана Мухаммад Зия-уль-Хак). Саида отправили на учебу в Саудовскую Аравию, где он познакомился с проповедниками, призывавшими к джихаду и борьбе с войсками СССР в Афганистане.

По возвращении в Пакистан проповедник создал организацию «Джамаат уд-Дава», которая выпускала пропагандистские книги и брошюры о джихаде в Афганистане. Позднее на ее базе он основал группу «Лашкар-е Тайба» («Армия справедливого») — боевое крыло политической организации. С основанием группы ему якобы помогли силовики и Осама бин Ладен, с которым Саид познакомился несколькими годами ранее. Тогда бин Ладен жил в Пакистане и также призывал к джихаду в Афганистане. Сам Саид отрицал свои связи с бин Ладеном, но открыто поддерживал его. «Осама бин Ладен был великим человеком, пробудившим мусульманский мир», — отзывался о террористе проповедник.

После окончания войны в Афганистане боевики «Лашкар-е Тайба» уехали в Кашмир. Теперь целью группы стало отделение Кашмира от Индии. «Не может быть никакого мира, пока Индия сохраняет эту территорию», — говорил Саид.

В 2001 году Саида задержали по запросу Индии, обвинявшей его в причастности к организации нападения на здание парламента. Три месяца исламист провел под стражей, но затем суд освободил его. В 2006 году ситуация повторилась: Индия потребовала арестовать проповедника по обвинению в причастности к терактам в метро Мумбаи. Месяц он провел под арестом, но по решению суда Саида вновь освободили.

В 2008 году в Мумбаи произошла новая серия терактов, в результате которой погибли 166 человек. Саида опять арестовали, но через несколько месяцев он вновь вышел на свободу по решению суда. Проповедник заявлял, что никогда не возглавлял «Лашкар-е Тайба», и ни один человек из группы не входит в «Джамаат уд-Дава». Тем не менее, ООН признала, что «Лашкар-е Тайба» — это боевое крыло «Джамаата», США ввели санкции против Саида. Годом позже Интерпол объявил исламиста в розыск по запросу Индии, его снова арестовали, но суд и в этот раз освободил Саида.

США, а затем и другие страны (в том числе Россия) объявили «Лашкар-е Тайба» террористической организацией. США назначили награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы арестовать Саида. «Я здесь, я на виду. Америка должна отдать награду мне. Я буду в Лахоре завтра, Америка сможет связаться со мной в любой момент», — отвечал он. Саид также говорил, что народ Пакистана любит его, и никто не посмеет попытаться помочь американцам в его поимке. Новой целью группы Саид назвал установку исламского флага в Вашингтоне, Тель-Авиве и Нью-Дели.

Участники акции в Лахоре в поддержку Саида. 3 февраля 2017 года.

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В январе 2017 года Саида и пятерых соратников задержали в офисе «Джамаата». Официально причина задержания не называлась. По информации Hindustan Times, Саида могли задержать по требованию США. Проповедника поместили под домашний арест, но это не снизило его активность — а даже наоборот, только подстегнула Саида к действиям. Когда премьер-министра Пакистана Шарифа Наваза отправили в отставку из-за скандала с «Панамским архивом», Саид создал политическую партию и объявил, что она выдвигает своего кандидата на выборах.

Избирательная комиссия запретила проповеднику самому участвовать в выборах, и он выбрал ставленника: одного из лидеров «Джамаата» Мухаммада Якуба. По Лахору начали расклеивать плакаты и листовки, на которых Саид и Якуб стоят вместе. Тогда избирательная комиссия запретила размещать на плакатах фотографию Саида, но они продолжали висеть по всему городу. Партия успела открыть 150 офисов и отправила жен своих лидеров на поквартирный обход.

Власти Пакистана не зарегистрировали партию проповедника, и в итоге Якуб пошел на выборы самовыдвиженцем. Он набрал лишь 4% голосов, а победила жена Наваза Кулсум.