Переводчица, которая улыбалась немецким офицерам Умерла французская разведчица, узнавшая подробности об «оружии возмездия»: The New York Times

Во Франции на 99-м году жизни умерла Жанни Руссо — переводчица, которая передала информацию об «оружии смерти» нацистской Германии союзникам. Как говорится в некрологе, опубликованном The New York Times, немецкие офицеры сами охотно раскрывали перед ней секреты: Руссо лишь надо было улыбаться и приговаривать: «Неужели?! Не может этого быть!»

Жанни Руссо родилась в 1919 году в семье ветерана первой мировой войны Жана Руссо, который служил в министерстве иностранных дел, а потом был руководителем 17-го муниципального округа (арондисмана) в Париже. Накануне Второй мировой Жанни с отличием окончила Институт политических исследований в Париже по специальности «лингвистика».

Jeannie Rousseau de Clarens, World War II Spy, Dies at 98. She passed information on the V-1 and V-2 rockets. #WW2https://t.co/3Kq3vBwp9P pic.twitter.com/9UTVjo1230 — Klaas Meijer (@klaasm67) August 31, 2017

Когда немцы вторглись во Францию, семья Руссо уехала в город Динар в Бретани, но война дошла и дотуда. Тогда Жанни стала переводчиком и помогала городским властям общаться с немцами. «Офицеры тогда хотели всем понравиться. Они были счастливы поговорить с теми, кто их слушал», — вспоминала Руссо.

В сентябре 1940 года она встретилась с незнакомцем, который предложил ей «сливать» информацию о немцах, но дальше этого поначалу не пошло: нацисты заподозрили неладное и в январе 1941 года даже арестовали Жанни, отправив в тюрьму в Ренне. Никаких улик против нее не было, поэтому переводчицу отпустили, приказав покинуть Бретань.

Жанни отправилась в Париж и довольно быстро стала одной из «друидов» — так назывались агенты тайной сети информантов, которую организовал ее одноклассник Жорж Ламарк. Тогда же она получила новое имя — Мадлен Шофу — и под этим псевдонимом устроилась переводчицей в ассоциацию бизнесменов. Здесь ей тоже приходилось сталкиваться с немцами, и именно на этой работе она узнала об «оружии возмездия».

Как рассказывала Руссо впоследствии, немцы сами выдавали ей секреты — и ей не приходилось предпринимать почти никаких усилий для этого. Она только постоянно приговаривала: «Не может быть, никогда не поверю в это» — и немецкие офицеры, чтобы убедить ее, рассказывали все больше и больше. Один из них даже показал чертежи ракет, чтобы доказать, что у немцев действительно есть новое оружие.

Так Жанни Руссо узнала о проектах «Фау-1» и «Фау-2» — крылатых ракетах из проекта «оружие возмездия». Эти ракеты немцы использовали для бомбардировок Лондона с 1943 года.

У Жанни была идеальная память, поэтому она цитировала все, что ей говорят офицеры, почти дословно. Ей удалось узнать подробности про испытательный полигон в Пенемюнде на берегу Балтийского моря, а также передать данные о конкретных местах в Голландии и Бретани, откуда планировалось осуществлять запуски по Великобритании. Благодаря этому британские войска осуществили несколько точечных бомбардировок — и реализация проекта «Фау-2» была затянута. Как пишет The New York Times, вероятно, это спасло несколько тысяч жизней.

В июне 1944 года союзники пытались вывезти Жанни и еще двух агентов в Лондон, но потерпели неудачу — сначала был арестован человек, с которым она должна была войти в контакт, а затем и она сама. Во время ареста Жанни стала очень громко говорить по-немецки, что послужило сигналом одному из агентов, который ехал вместе с ней — и ему удалось скрыться.

После ареста Жанни Руссо провела почти год в лагерях и женских тюрьмах. Досье на нее было на имя Мадлен Шофу, а в тюрьме она представилась своим настоящим именем — из-за этого немцы так и не догадались, что перед ними агент «друидов».

В 1945 году ее спас Шведский Красный Крест, когда она находилась в исправительном лагере в Кенигсберге (будущем Калининграде). Она была при смерти — врачи диагностировали у нее туберкулез. Во время лечения в Швеции она встретила своего будущего мужа — узника Бухенвальда и Освенцима Анри де Кларена.