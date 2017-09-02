истории

На Шри-Ланке начали травить девушек, которые оделись как героиня «Чудо-женщины». За них вступились друзья, режиссер фильма и Галь Гадот

Meduza
11:09, 2 сентября 2017
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26-27 августа в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо прошел фестиваль Lanka Comic Con. Среди его участников были 21-летняя Амайя Сурияпперума и 20-летняя Шешани Курэй — они оделись как персонаж комиксов DC Чудо-женщина, про которую недавно вышел фильм с израильской актрисой Галь Гадот в главной роли.

Опубликовано Akila Pathirana 28 августа 2017 г.

«В первый день Lanka Comic Con, который совпал с моим днем рождения, я была одета как Чудо-женщина, и вернулась домой очень счастливой. Но на следующий день, когда я собиралась идти туда в другом костюме, друг прислал мне мем с моей фотографией, я была в шоке. Люди писали о моей худобе. Я никогда еще не сталкивалась так близко с кибербуллингом», — рассказала Амайя.

Когда фотографии первого дня фестиваля оказались в Сети, в местных группах в фейсбуке стали высмеивать косплееров (в основном, девушек) за внешний вид. В частности, они обсуждали одну из фотографий Амайи, а также снимок Амайи и Шешани вместе — пользователи сравнивали их внешность.

«Я не позволила всему этому задеть меня по-настоящему, но я искренне не понимаю, зачем все эти люди тратят время на ненависть к кому-то, кого они даже не знают», — заявила Амайя «Би-би-си».

Насмешкам подверглись и другие участницы комик-кона, в том числе девушки, косплеившие Супервумен. Одна из них — 24-летняя Хумаиза Тхассим — рассказала Hindustan Times, что косплей в свое время помог ей бороться с депрессией. «Когда на второй день комик-кона я увидела мемы из моей фотографии, я почувствовала себя уничтоженной. Некоторые картинки стыдили меня за то, что я мусульманка и при этом занимаюсь косплеем».

Сверху — Супергерл до заболевания диабетом. Снизу — после
Перевод: «Если бы Чудо-женщина увидела это, она бы приехала на Шри-Ланку и ударила бы ее за оскорбление

Участники фестиваля и их знакомые начали бороться с травлей, жалуясь модераторам фейсбука на соответствующие посты. По словам Амайи, некоторые записи в итоге оказались удалены.

Begin the reporting guys

Опубликовано Seleena Cooray 27 августа 2017 г.
Начинаем жаловаться, ребята

They have started again!!! We really should do something for this. #StopTrollingCosplayers

Опубликовано Âmali Wathsala 29 августа 2017 г.
Они снова начали! Нам надо что-то с этим делать

Please Report

Опубликовано Kasun Thilina 27 августа 2017 г.
Пожалуйста, пожалуйтесь на это

Пользователь твиттера @Pasan_Mathisha запостил фотографию Амайи и Шешани со словами: «Эти женщины скосплеили Чудо-женщину на комик-коне в Шри-Ланке, и теперь над ними смеются в соцсетях. Ретвитните, если считаете, что они выглядят потрясающе».

Фотографию ретвитнули 43 тысячи пользователей, в том числе Пэтти Дженкинс, режиссер «Чудо-женщины». Позже в ответ на благодарность она написала Амайе, что она «настоящая амазонка». 1 сентября запись ретвитнула и актриса Галь Гадот.

Они выглядят так хорошо, сильно и красиво! Невероятная работа и костюмы.
Выглядите потрясающе, леди!

По словам Шешани Курэй, после случившегося она решила, что больше не будет косплеить, но поддержка со стороны Дженкинс позволила ей вернуть уверенность в себе: «Я зарегистрировалась в твиттере и стала перечитывать ее пост снова и снова, чтобы снова поверить в себя». Когда на историю отреагировала Гадот, Курэй призналась, что «ее внутренняя девочка-фанатка» никогда не забудет поддержку со стороны актрисы.

Амайя рассказала, что захотела изобразить Чудо-женщину сразу после просмотра фильма, но поначалу не думала, что сможет — решиться на этой ее уговорили близкие. «Мне нравится все, за что она борется. Я идентифицировала себя с ней, поскольку верю в любовь и борьбу с ненавистью с помощью любви», — написала она. 

«Это невероятный опыт. Я решила одеться как Чудо-женщина, потому что я люблю этого персонажа. А сегодня Шешани и меня называют Чудо-женщинами Шри-Ланки», — сказала Амайя.

Виктор Давыдов

Виктор Давыдов

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