На Шри-Ланке начали травить девушек, которые оделись как героиня «Чудо-женщины». За них вступились друзья, режиссер фильма и Галь Гадот

26-27 августа в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо прошел фестиваль Lanka Comic Con. Среди его участников были 21-летняя Амайя Сурияпперума и 20-летняя Шешани Курэй — они оделись как персонаж комиксов DC Чудо-женщина, про которую недавно вышел фильм с израильской актрисой Галь Гадот в главной роли.

«В первый день Lanka Comic Con, который совпал с моим днем рождения, я была одета как Чудо-женщина, и вернулась домой очень счастливой. Но на следующий день, когда я собиралась идти туда в другом костюме, друг прислал мне мем с моей фотографией, я была в шоке. Люди писали о моей худобе. Я никогда еще не сталкивалась так близко с кибербуллингом», — рассказала Амайя.

Когда фотографии первого дня фестиваля оказались в Сети, в местных группах в фейсбуке стали высмеивать косплееров (в основном, девушек) за внешний вид. В частности, они обсуждали одну из фотографий Амайи, а также снимок Амайи и Шешани вместе — пользователи сравнивали их внешность.

«Я не позволила всему этому задеть меня по-настоящему, но я искренне не понимаю, зачем все эти люди тратят время на ненависть к кому-то, кого они даже не знают», — заявила Амайя «Би-би-си».

Насмешкам подверглись и другие участницы комик-кона, в том числе девушки, косплеившие Супервумен. Одна из них — 24-летняя Хумаиза Тхассим — рассказала Hindustan Times, что косплей в свое время помог ей бороться с депрессией. «Когда на второй день комик-кона я увидела мемы из моей фотографии, я почувствовала себя уничтоженной. Некоторые картинки стыдили меня за то, что я мусульманка и при этом занимаюсь косплеем».

At the top - Supergirl before getting diabetes

At the bottom - After getting diabetes pic.twitter.com/8q5ENp9Pxh — Mathisha (@Pasan_Mathisha) August 29, 2017

Translation "If wonder woman saw this, she'll come to Sri Lanka and slap her for defamation" pic.twitter.com/wQivtzpu1V — Mathisha (@Pasan_Mathisha) August 29, 2017

Участники фестиваля и их знакомые начали бороться с травлей, жалуясь модераторам фейсбука на соответствующие посты. По словам Амайи, некоторые записи в итоге оказались удалены.

They have started again!!! We really should do something for this. #StopTrollingCosplayers Опубликовано Âmali Wathsala 29 августа 2017 г.

Пользователь твиттера @Pasan_Mathisha запостил фотографию Амайи и Шешани со словами: «Эти женщины скосплеили Чудо-женщину на комик-коне в Шри-Ланке, и теперь над ними смеются в соцсетях. Ретвитните, если считаете, что они выглядят потрясающе».

These women cosplayed Wonder Woman at Sri Lanka Comic Con, and now being rediculed on social media. RT if you think they look amazing! pic.twitter.com/0uq5NOsLAI — Mathisha (@Pasan_Mathisha) August 27, 2017

Фотографию ретвитнули 43 тысячи пользователей, в том числе Пэтти Дженкинс, режиссер «Чудо-женщины». Позже в ответ на благодарность она написала Амайе, что она «настоящая амазонка». 1 сентября запись ретвитнула и актриса Галь Гадот.

The look so great, strong and beautiful!!! Such amazing work and costumes. @GalGadot https://t.co/RqjbOd8bDb — Patty Jenkins (@PattyJenks) August 29, 2017

По словам Шешани Курэй, после случившегося она решила, что больше не будет косплеить, но поддержка со стороны Дженкинс позволила ей вернуть уверенность в себе: «Я зарегистрировалась в твиттере и стала перечитывать ее пост снова и снова, чтобы снова поверить в себя». Когда на историю отреагировала Гадот, Курэй призналась, что «ее внутренняя девочка-фанатка» никогда не забудет поддержку со стороны актрисы.

Амайя рассказала, что захотела изобразить Чудо-женщину сразу после просмотра фильма, но поначалу не думала, что сможет — решиться на этой ее уговорили близкие. «Мне нравится все, за что она борется. Я идентифицировала себя с ней, поскольку верю в любовь и борьбу с ненавистью с помощью любви», — написала она.

«Это невероятный опыт. Я решила одеться как Чудо-женщина, потому что я люблю этого персонажа. А сегодня Шешани и меня называют Чудо-женщинами Шри-Ланки», — сказала Амайя.