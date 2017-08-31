Патентные тролли попытались засудить «Лабораторию Касперского». В итоге им самим пришлось заплатить пять тысяч долларов

Осенью 2016 года американская компания Wetro Lan обвинила «Лабораторию Касперского» в нарушении ее патента, в котором описывалась работа файервола.

Wetro Lan — патентные тролли. Так называют компании, специализирующиеся на вымогательстве денег за нарушение патентов. Зачастую они требуют денег с фирм, которые не нарушают никаких патентов; просто заплатить им небольшую сумму часто выгоднее, чем судиться.

Wetro Lan предложила «Лаборатории Касперского» заключить досудебное соглашение и заплатить 60 тысяч долларов. Компания платить отказалась. В «Лаборатории Касперского» решили, что никаких шансов выиграть дело у американцев нет: действие патента, в нарушении которого ее обвиняли, закончилось в 2012 году. К тому же технология, описанная в нем, была придумана задолго до регистрации этого патента.

«Лаборатория Касперского» сообщила о своем решении Wetro Lan, которая уже подала иск в суд. Американцы пошли на попятную; они решили снизить компенсацию до 10 тысяч долларов. «Лаборатория» отказалась платить и эту сумму и предложила американцам отказаться от своего иска, причем без права подавать претензии в будущем. Кроме того, «Лаборатория» потребовала с Wetro Lan 10 тысяч долларов за прекращение судебного разбирательства (оно прекращается, только когда две стороны на это согласны).

Глава «Лаборатории» Евгений Касперский предполагает, что в Wetro Lan поняли, что судебного разбирательства им будет невыгодно и согласились, но попросили уменьшить сумму до двух тысяч долларов. В итоге стороны сошлись на пяти тысячах.

По словам Евгения Касперского, этой суммы не хватит, чтобы покрыть затраты компании на юристов.