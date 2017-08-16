Американка узнала, что виски Jack Danielʼs помог создать раб. И добилась, чтобы про него рассказывали на экскурсиях

Летом 2016-го американка в отпуске в Сингапуре наткнулась на историю про Ниареста Грина, чернокожего раба, который в XIX веке научил Джека Дэниела изготавливать виски. Как раз в мае того же года компания Brown-Forman, владеющая правами на Jack Danielʼs, официально признала заслуги Ниареста Грина в создании знаменитого теперь теннессийского виски. Про Ниареста Грина было известно и раньше, однако компания не ставила его в один ряд с Джеком Дэниелом.

Фоун Уивер заинтересовалась этой историей и отправилась в Линчберг, где до сих пор производится Jack Danielʼs. К своему удивлению на экскурсии по заводу она не услышала имени Ниареста Грина.

Fawn Weaver has gotten Jack Daniel's to acknowledge the role of Nearest Green, a slave, in their whiskey's creation. https://t.co/htVfn6B2im pic.twitter.com/8UA13Yjha5 — Corey Mintz (@coreymintz) August 16, 2017

Тогда американка сняла дом в Линчберге и начала изучать свидетельства, сохранившиеся о Ниаресте Грине. Сейчас ей удалось собрать уже десять тысяч документов, так или иначе связанных с Грином и Дэниелом. В частности, американка выяснила, что Ниарест — ненастоящее имя раба; на самом деле его звали Натан, а Ниарест — это кличка.

Увлекшись расследованием, Фоун Уивер купила в центре города ферму, где Джек Дэниел и Натан Грин делали виски, и полтора гектара земли. Там она планирует сделать мемориальный парк, посвященный рабу.

О работе Фоун Уивер узнали в компании Brown-Forman (это было нетрудно, в городе Линчберг живут всего шесть тысяч человек). В конце марта глава бренда Jack Danielʼs Марк Маккаллам пришел в гости к Уивер на купленную ею ферму. Сотрудник Jack Danielʼs был впечатлен работой Фоун Уивер. На собрании сотрудников он распорядился, чтобы теперь на экскурсиях рассказывали про Натана Грина, а его портрет повесили в зале славы бренда.

When Jack Daniel’s Failed to Honor a Slave, Nearest Green, Fawn Weaver stepped in to insist otherwise. https://t.co/x1YNcEuGCD — Tera Hunter (@inllhrprhntr) August 16, 2017

Как отмечала The New York Times, раньше на экскурсиях историю создания Jack Danielʼs рассказывали так, будто Джека Дэниела научили готовить виски священник и богатый землевладелец Дэн Колл, к которому Дэниел устроился на работу. Теперь же говорят, что это был не Колл, а его чернокожий раб Натан Грин.

Натан Грин после Гражданской войны и отмены рабства устроился работать к Джеку Дэниелу, который открыл свой завод в 1866 году. Сыновья бывшего раба работали там же. Фоун Уивер проследила историю Натана Грина до 1884-го; что он делал потом, неизвестно.