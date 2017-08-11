В Турции задержан россиянин, планировавший сбить американский самолет. Россия объявила его в розыск еще в 2015 году

В Турции задержан гражданин России Ренат Бакиев. Он содержится под стражей около двух недель. О задержании Бакиева, которого называют сторонником «Исламского государства», стало известно 10 августа из сообщений турецкой прессы. В тот же день он предстал перед судом. Российские дипломаты запросили информацию о задержании россиянина, но пока не получили ответа от турецких коллег.

Ренат Бакиев обвиняется в попытке сбить американский самолет при помощи дрона. Бакиев обсуждал покупку дрона с другими членами ИГ. Как именно он собирался сбить один из американских военных самолетов, находящихся на турецкой базе , неизвестно. В случае неудачи россиянин собирался устроить теракт в каком-нибудь месте, где собираются американские военные.

Turkey: Suspected IS militant from Russia arrested over plan to down US plane Ruptly TV

Ранее Ренат Бакиев был осужден в Турции за связи с «Исламским государством». Во время суда над россиянином выяснилось, что турецкий суд уже приговаривал его к шести годам и трем месяцам заключения заочно. Когда именно был вынесен приговор, неизвестно.

Уроженцу Татарстана Ренату Бакиеву 23 года. В 2014 году он уехал учиться теологии в Египет. Как рассказал источник «Интерфакса», в Египет он летел транзитом через Турцию. Из Египта Бакиев перебрался в Сирию и присоединился к «Исламскому государству».

В России на Бакиева заведено дело по статье «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством РФ». По данным источника «Интерфакса», дело завели в июле 2015 года, когда российским правоохранительным органам стало известно, что Бакиев уехал в «Исламское государство». Его объявили в розыск, в том числе по линии Интерпола. При этом, по данным источника, в октябре 2015 года Бакиева задержали в Турции, но освободили, несмотря на то, что он был в международном розыске.