Что мы слушали в июле. Плейлист «Медузы»

Плейлист месяца доступен также в Google Music.

Герои плейлиста

Lana Del Rey. На обложке своего четвертого студийного альбома «Lust For Life» Лана Дель Рей улыбается, а названия песен («любовь», «жажда жизни») настраивают на то, что главная проповедница слоукора в поп-музыке вдруг записала жизнерадостный альбом. На деле и улыбка окажется вымученной, и тематика песен — далека от позитивной; то есть все по-прежнему. Лана снова примеряет сложный и подчеркнуто ненастоящий образ роковой и несчастной красотки на ксанаксе, придуманный шесть лет назад, — как в музыке, так и в текстах. «Lust For Life» во многом повторяет старую Лану, он не настолько безупречный, как ее предыдущий альбом «Honeymoon», и не раскрывает ее с какой-то новой стороны, но не факт, что эта новая сторона вообще существует и кому-нибудь нужна. Отдельное спасибо — за прекрасный дуэт с The Weeknd в титульной песни альбома.

Broken Social Scene. Первый за семь лет альбом главной канадской супергруппы оказался ровно таким, каким и хотелось, — игривым, изобретательным, танцевальным, свежим и духоподъемным. Broken Social Scene, кажется, записали пластинку мечты: на «Hug of Thunder» все устроено так, как это нравится постоянно меняющемуся коллективу из десятка влиятельных канадских музыкантов. На записи даже есть Лесли Файст, которая пела в Broken Social Scene на первых альбомах, и уже давно превратилась в самостоятельную звезду фолка. Это же впечатление всеобщего счастья Broken Social Scene удачно переносят и на живые выступления: не пропустите, если вдруг будет возможность.

Arcade Fire. Главная инди-группа мира цементирует успех, закрепленный еще на альбоме «Reflector», — и помогает найти свое место в мире бесконечного потока информации. Arcade Fire прошли впечатляющий путь от перспективных дебютантов до стадионного размаха группы, и на этом пути ни разу не оступились. «Медуза» уже подробно объясняла, почему стоит послушать «Everything Now» прямо сейчас.

Nine Inch Nails. Трента Резнора принято ругать за то, что он не делает музыку «как встарь» — то есть во времена Fragile и The Downwars Spiral, а только собирает «Оскары» за саундтреки. Новый EP «Add Violence» — ответ критикам. На первой же песне Трент вновь прямолинеен и зол на весь мир; в конце пластинки он доказывает, что его выдающийся талант саунд-дизайнера никуда не делся: он по-прежнему умеет делать так, чтобы 11-минутные композиции не казались затянутыми. Любая песня с «Add Violence» могла бы легко войти на один из старых альбомов NIN. Да, Резнор использует те же ходы и приемы, что и двадцать лет назад, но со временем они хуже работать не стали.

People Like You. Чертовски обаятельная инди-группа из Бостона с маткор-корнями играет музыку, которую они называют «инди-джаз». People Like You — пример того, как современная группа может вдохновляться культовыми музыкантами, не получившими в свое время признания; тут источником вдохновения однозначно можно назвать эмо-группу American Football, выпустившую в конце 90-х один из важнейших альбомов современной независимой сцены. Труба и джазовые гармонии, тихие переборы, эмоциональные тексты и вкрадчивый голос — и много музыкальных сюрпризов.

Dasher. Дебютный альбом яростной и драйвовой панк-группы Dasher был записан еще в 2014-м — но лидер группы, вокалистка и барабанщица Кайли Кимброу распустила коллектив. Спустя три года она вернулась с новым составом и с новой музыкой, похожей на лучшие песни Cloud Nothings и других мелодичных панков — только злее и напористей.

Vic Mensa. Рэпер-дебютант из Чикаго Вик Менса уже успел поработать с Gorillaz и Канье Уэстом. На сольном альбоме «The Autobiography» 24-летний Вик сочетает новую и старую школу — он эмоционально рассказывает о личных проблемах, как саундклауд-рэперы, но читает, как в начале девяностых. Богатый продакшн, Фарелл Уильямс, панки Weezer в качестве гостей, а также не отпускающее до конца альбома повествование — кажется, у нас есть новый герой.

Waxahatchee. Певица из Алабамы Кэти Кратчфилд наконец написала свои самые лучшие песни — и зазвучала уверенно и проникновенно. Во многом потому, что «Out in the Storm» она записывала в нормальной студии, а не на коленке, как первые три альбома. Домашние записи, впрочем, нисколько не помешали ей превратиться в многообещающую инди-звезду. На «Out in the Storm» Кратчфилд закрепила успех — и теперь отправляется покорять большие залы и фестивали.