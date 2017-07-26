Пахан Алексеев, побои и вымогательство Как работает школа «Шанс» для малолетних преступников: The Village

В школе «Шанс», расположенной в Южном Бутово в Москве, учатся 14 учеников. Туда направляют подростков, осужденных по уголовным статьям. Решение о том, куда отправится осужденный — в колонию или в школу — принимает суд.

Сотрудники учебного заведения, родители учеников и анонимные источники рассказали изданию The Village, что фактически школой руководит Михаил Алексеев (это ненастоящее имя), которого в статье называют паханом. Директор школы Кирилл Кубарев появляется на работе редко.

По словам сотрудников школы, Михаил Алексеев вместе с еще одним учеником избивают других школьников. Как утверждают собеседники The Village, за последние три месяца у учеников зафиксировано полтора десятка травм — двое из них лежали в больнице.

Алексеев и его напарник также вымогают у учеников деньги. За пользование телефоном он требует тысячу рублей (за какой период, в статье не указано). Мать одного из школьников рассказала, что с марта переводит Алексееву деньги, чтобы ее сына не трогали: примерно три тысячи рублей в месяц.

Как говорится в письме сотрудников школы «Шанс», которое имеется в распоряжении у The Village, если они делают замечание Алексееву, то он угрожает, «что позвонит и и уволит, как уволил уже несколько человек: воспитателя по ложному обвинению, режимника и ».

Как выяснил The Village, после того, как сотрудники школы в июне 2017 года пожаловались на ситуацию в Следственный комитет и Совет по правам человека, СК начал расследование. По данным источника издания, Алексеев сейчас «в бегах», его напарник Андрей Карпин (имя изменено) — в СИЗО. Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека Андрей Бабушкин рассказал, что один из них взят под стражу, а другой дома.

Директор школы Кирилл Кубарев говорит, что школа работает как обычно.