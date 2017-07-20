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«Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить по 30 тысяч евро 24 заключенным, которым не дали проголосовать на выборах в Госдуму в 2011 году, сообщил РИА „Новости“ в четверг адвокат Игорь Трунов» — такую новость выпустило государственное информагентство утром 20 июля. Аналогичная заметка о компенсации размером 720 тысяч евро вышла в закрытой ленте ТАСС. Новость подхватили и другие российские СМИ.

Фактчек

На самом деле речь идет о решении, вынесенном ЕСПЧ еще 4 июля. Суд действительно признал нарушение прав 24 заключенных. Однако в вердикте ЕСПЧ сказано, что «признание нарушения уже является достаточной компенсацией за причиненный ущерб». Суд решил компенсировать только «прочие расходы, включая почтовые». Восемь заявителей получили по 30 евро (не тысяч, просто 30), еще один — восемь евро. Общая компенсация составила 248 евро. Минюсту России даже пришлось выпустить пресс-релиз, чтобы разъяснить ситуацию.

В беседе с «Медузой» Игорь Трунов заявил, что не знает, откуда взялась цифра в 720 тысяч евро, так как, по его словам, он комментировал агентствам только суть решения, а не размер компенсации. Его доверитель Евгений Ярцев в принципе не рассчитывал на компенсацию. Трунов также допустил, что Конституционный суд России может отказаться исполнять решение ЕСПЧ по аналогии с ситуацией в апреле 2016 года (тогда Россия отказалась исполнять решение о нарушении прав заключенных).