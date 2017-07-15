Пять причин (снова!) смотреть чемпионат России по футболу

В пятницу 14 июля матчем за Суперкубок в России открылся новый футбольный сезон. А в субботу начались игры в Премьер-лиге. Многие относятся к российскому футболу скептически, но все-таки в нем есть свои неповторимые черты, а новый сезон готовит новые интриги. Перечисляем их по порядку.

Интрига № 1. Что будет со «Спартаком»?

Московский «Спартак», наконец-то выигравший чемпионство после 16-летнего перерыва, купил (точнее приобрел практически даром) в межсезонье всего одного футболиста — сербского защитника Марко Петковича. Многие считают это провалом трансферной кампании, но, на самом деле, защита традиционно является слабейшей линией красно-белых, поэтому логично, что именно ее руководство решило усилить. Тем более, что кардинально перестраивать чемпионскую команду Массимо Карреры и не стоит — скорее важно точечно исправить недостатки и сохранить чемпионский дух. Судя по первому матчу сезона — финалу Суперкубка против «Локомотива» — спартаковцам это удалось.

Интрига № 2. Что будет с «Зенитом»?

Питерский «Зенит» фактически провалил два прошлых сезона, дважды подряд финишировав третьим, что для клуба с такими амбициями не может считаться успехом. Более того, по итогам прошлого сезона питерцы остались еще и без Лиги чемпионов. Из команды не без скандала был уволен главный тренер Мирча Луческу, поругавшийся в клубе и вокруг него примерно со всеми. Вместо Луческу приглашен итальянец Роберто Манчини, также известный непростым характером. Более того, например, Василий Уткин считает Манчини даже не тренером, а «идеальным манекеном для повязывания клубного шарфа». Зато питерский клуб сделал сразу несколько приобретений. А комментатор Геннадий Орлов рассказал о том, что с приходом Роберто Манчини у футболистов «Зенита» изменится даже рацион — что и говорить, итальянцы знают толк в еде!

Интрига № 3. Что будет с ЦСКА?

Армейцы вроде бы чувствуют себя получше, чем «Зенит», но в прошлом сезоне тоже выступали слабо — именно это в паре с провалом Питера называли одной из главных причин долгожданного чемпионства «Спартака». К тому же ЦСКА пережил некоторый эмоциональный кризис в связи с уходом главного тренера Леонида Слуцкого. Но вроде бы его преемник Виктор Гончаренко освоился на своем месте и начинает привыкать к свалившейся на него ответственности. Оптимизм армейским болельщикам внушает и то, что в строй после травм наконец-то вернутся Сергей Игнашевич, Марио Фернандес и Алан Дзагоев.

Интрига № 4. В премьер-лигу вернулось «Динамо».

Московские динамовцы так радовались возвращению в элитный дивизион, что на радостях сломали кубок ФНЛ (Футбольной национальной лиги — второго по силе российского дивизиона). Еще одна громкая история прошлого сезона — побоище на трибунах в Воронеже во время матча с местным «Факелом». Судя по видеосвидетельствам, динамовские фанаты во втором тайме решили атаковать ближайший к себе сектор соперника (причем тот, где обычно сидят не ультрас, а обычные болельщики). Фанатам «Факела», чтобы вмешаться в потасовку, пришлось бежать через весь стадион, а затем так же возвращаться, когда стороны разделил ОМОН. Но есть у «Динамо» и чисто футбольные достижения — в команде появился яркий форвард Кирилл Панченко, ставший лучшим бомбардиром сезона в ФНЛ, а из «Краснодара» пришел бразилец Вандерсон. Так что у динамовских болельщиков есть надежда, что возвращение команды в Премьер-лигу будет менее травматичным, чем например камбэк московского «Торпедо» три года назад (черно-белые тогда заняли по итогам сезона предпоследнее место и, увы, рухнули обратно в пучину невыплаченных зарплат и любительских лиг).

Интрига № 5. Всякая нестоличная экзотика. Тут, во-первых, стоит отметить, пожалуй, главную угрозу для «Спартака», ЦСКА и «Зенита» — краснодарский «Краснодар». Клуб Сергея Галицкого хоть и рискует расстаться с талантливым Федором Смоловым, все равно остается самой по уму выстроенной командой России последних лет.

Во-вторых, в Премьер-лиге впервые сыграет клуб «Тосно» из Ленинградской области (считай, у Питера теперь две команды, и фанатам «Зенита» можно перестать отрабатывать приемы рукопашного боя друг на друге, а готовиться к дерби). Правда, сказать про эту команду пока можно немногое, разве что тренирует ее Дмитрий Парфенов. Болельщики «Спартака», возможно, его помнят.

В третьих, есть тренер «Анжи» Александр Григорян (не путать с Арменом Григоряном из группы «Крематорий!). Он дает довольно огненные интервью, за которые, правда, нередко подвергается критике со стороны коллег. И еще о кавказской экзотике. Грозненский «Терек», если вы вдруг упустили, теперь называется «Ахмат». К этому непросто привыкнуть, но гораздо большие опасения вызывает то, что на фоне последних интервью почетного президента клуба Рамзана Кадырова даже самые резкие заявления Александра Григоряна выглядят детским лепетом.