истории

Пять причин (снова!) смотреть чемпионат России по футболу

Meduza
16:09, 15 июля 2017
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Матч 1-го тура чемпионата России по футболу между командами «Урал» и «Ростов». 15 июля 2017 года

Донат Сорокин / ТАСС / Scanpix / LETA

В пятницу 14 июля матчем за Суперкубок в России открылся новый футбольный сезон. А в субботу начались игры в Премьер-лиге. Многие относятся к российскому футболу скептически, но все-таки в нем есть свои неповторимые черты, а новый сезон готовит новые интриги. Перечисляем их по порядку.

Интрига № 1. Что будет со «Спартаком»?

Московский «Спартак», наконец-то выигравший чемпионство после 16-летнего перерыва, купил (точнее приобрел практически даром) в межсезонье всего одного футболиста — сербского защитника Марко Петковича. Многие считают это провалом трансферной кампании, но, на самом деле, защита традиционно является слабейшей линией красно-белых, поэтому логично, что именно ее руководство решило усилить. Тем более, что кардинально перестраивать чемпионскую команду Массимо Карреры и не стоит — скорее важно точечно исправить недостатки и сохранить чемпионский дух. Судя по первому матчу сезона — финалу Суперкубка против «Локомотива» — спартаковцам это удалось.

Интрига № 2. Что будет с «Зенитом»?

Питерский «Зенит» фактически провалил два прошлых сезона, дважды подряд финишировав третьим, что для клуба с такими амбициями не может считаться успехом. Более того, по итогам прошлого сезона питерцы остались еще и без Лиги чемпионов. Из команды не без скандала был уволен главный тренер Мирча Луческу, поругавшийся в клубе и вокруг него примерно со всеми. Вместо Луческу приглашен итальянец Роберто Манчини, также известный непростым характером. Более того, например, Василий Уткин считает Манчини даже не тренером, а «идеальным манекеном для повязывания клубного шарфа». Зато питерский клуб сделал сразу несколько приобретений. А комментатор Геннадий Орлов рассказал о том, что с приходом Роберто Манчини у футболистов «Зенита» изменится даже рацион — что и говорить, итальянцы знают толк в еде!

Интрига № 3. Что будет с ЦСКА?

Армейцы вроде бы чувствуют себя получше, чем «Зенит», но в прошлом сезоне тоже выступали слабо — именно это в паре с провалом Питера называли одной из главных причин долгожданного чемпионства «Спартака». К тому же ЦСКА пережил некоторый эмоциональный кризис в связи с уходом главного тренера Леонида Слуцкого. Но вроде бы его преемник Виктор Гончаренко освоился на своем месте и начинает привыкать к свалившейся на него ответственности. Оптимизм армейским болельщикам внушает и то, что в строй после травм наконец-то вернутся Сергей Игнашевич, Марио Фернандес и Алан Дзагоев.

Интрига № 4. В премьер-лигу вернулось «Динамо».

Московские динамовцы так радовались возвращению в элитный дивизион, что на радостях сломали кубок ФНЛ (Футбольной национальной лиги — второго по силе российского дивизиона). Еще одна громкая история прошлого сезона — побоище на трибунах в Воронеже во время матча с местным «Факелом». Судя по видеосвидетельствам, динамовские фанаты во втором тайме решили атаковать ближайший к себе сектор соперника (причем тот, где обычно сидят не ультрас, а обычные болельщики). Фанатам «Факела», чтобы вмешаться в потасовку, пришлось бежать через весь стадион, а затем так же возвращаться, когда стороны разделил ОМОН. Но есть у «Динамо» и чисто футбольные достижения — в команде появился яркий форвард Кирилл Панченко, ставший лучшим бомбардиром сезона в ФНЛ, а из «Краснодара» пришел бразилец Вандерсон. Так что у динамовских болельщиков есть надежда, что возвращение команды в Премьер-лигу будет менее травматичным, чем например камбэк московского «Торпедо» три года назад (черно-белые тогда заняли по итогам сезона предпоследнее место и, увы, рухнули обратно в пучину невыплаченных зарплат и любительских лиг).

Интрига № 5. Всякая нестоличная экзотика. Тут, во-первых, стоит отметить, пожалуй, главную угрозу для «Спартака», ЦСКА и «Зенита» — краснодарский «Краснодар». Клуб Сергея Галицкого хоть и рискует расстаться с талантливым Федором Смоловым, все равно остается самой по уму выстроенной командой России последних лет.

Во-вторых, в Премьер-лиге впервые сыграет клуб «Тосно» из Ленинградской области (считай, у Питера теперь две команды, и фанатам «Зенита» можно перестать отрабатывать приемы рукопашного боя друг на друге, а готовиться к дерби). Правда, сказать про эту команду пока можно немногое, разве что тренирует ее Дмитрий Парфенов. Болельщики «Спартака», возможно, его помнят.

В третьих, есть тренер «Анжи» Александр Григорян (не путать с Арменом Григоряном из группы «Крематорий!). Он дает довольно огненные интервью, за которые, правда, нередко подвергается критике со стороны коллег. И еще о кавказской экзотике. Грозненский «Терек», если вы вдруг упустили, теперь называется «Ахмат». К этому непросто привыкнуть, но гораздо большие опасения вызывает то, что на фоне последних интервью почетного президента клуба Рамзана Кадырова даже самые резкие заявления Александра Григоряна выглядят детским лепетом.

Алексей Пономарев

Алексей Пономарев