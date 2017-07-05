истории
«Дорога к Илону Маску»: аудиоверсия истории томского активиста, оказавшегося в депортационной тюрьме в США Подкаст «Медузы»
Meduza
18:13, 5 июля 2017
Бывший томский оппозиционный активист Александр Климанов в 2015 году уехал на Украину, поработал на администрацию Михаила Саакашвили в Одесской области, а затем попал в США транзитом через Мексику и провел больше восьми месяцев в американской депортационной тюрьме. Его историю рассказала для «Медузы» Диана Манучарян.
Текст читает Алексей Пономарев.
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