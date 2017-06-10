Где Доха? А где Эр-Рияд? Актуальная географическая игра «Медузы»

В начале июня произошел политический кризис в Персидском заливе — сразу несколько стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Для того чтобы понимать, насколько серьезен кризис, необходимо хотя бы в общих чертах знать карту — по ней видно, что у Катара практически не осталось союзников, с которыми он бы граничил. «Медуза» проверяет читателей, насколько хорошо они знают, где Доха, Эр-Рияд и другие города — как стран Персидского залива, так и Ближнего Востока.