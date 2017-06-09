Перед Госдумой прошла вторая протестная акция за неделю. Там рассматривают закон о реновации

9 июня Государственная Дума приняла во втором чтении проект «закона о реновации» — по нему московские власти смогут сносить жилые дома, в которых две трети собственников жилья поддерживают такое решение; жильцов при этом обещают переселить в равнозначное жилье. Второе чтение предлагали отложить до завершения подомового голосования (она закончится 15 июня), но потом от этой идеи отказались. В итоге за первую неделю июня в центре Москвы прошли уже две спонтанные акции протеста. «Медуза» рассказывает, что происходило перед зданием Госдумы, пока там принимали закон о реновации.

Утром 9 июня возле здания Госдумы на улице Охотный ряд прошла спонтанная акция против закона о реновации — уже вторая за неделю; первая состоялась 6 июня, когда москвичи требовали пустить их на парламентские слушания, где в числе прочих должен был присутствовать мэр Москвы Сергей Собянин. Накануне слушаний спикер госдумы Вячеслав Володин пообещал пустить на них тридцать горожан, но в итоге из списка вычеркнули около половины, в том числе всех организаторов протеста.

Акция 9 июня началась около десяти утра, у Госдумы собрались порядка трехсот человек. Некоторые развернули плакаты и небольшие транспаранты — «Пожалуйста, не сносите мой дом», «Отклонить законопроект 120505-7»; другие — повязали на одежду красно-белые строительные ленты, один из неофициальных символов протеста против реновации. Спешащих на работу депутатов собравшиеся встречали громкими криками «Позор!», «Реноваторов под суд!», «Воры!». Вокруг протестующих собралась полиция, время от времени напоминавшая, что их «действия несогласованы».

Около 10:30 полицейские неожиданно задержали председателя московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина и руководителя общественной приемной партии Антона Антонова-Овсеенко, а также двух девушек. Митрохин продолжил протест, сидя в автозаке.

Полицейские задерживают лидера московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA

После задержания четырех человек ряды протестующих начали постепенно редеть. На помощь обычным полицейским пришли ОМОНовцы. Они сцепились локтями и начали оттеснять толпу от входа в Думу. Протестующие тоже взялись за руки и стали петь: «Дорогая моя столица, золотая моя Москва».

— Граждане, расходитесь, — говорили полицейские.

— Сами расходитесь! — кричала в ответ один из лидеров протеста, член «Яблока» Юлия Галямина.

К ОМОНовцам подошел недовольный командир, что-то крикнул им, а затем вручную переставил несколько сотрудников. Теперь полицейские никого не оттесняли, а формировали коридор перед проходной. Напряжения в воздухе стало меньше, а после этого из автозаков неожиданно выпустили всех задержанных.

К полудню у Госдумы осталось около 150 человек. К протестующим вышел депутат от КПРФ Александр Ющенко (известен внесенным в конце мая законопроектом о деанонимизации в мессенджерах), заявил, что он «не за реновацию» и обсудил с ними перспективы переселения в новое жилье. Других депутатов у Госдумы корреспондент «Медузы» не нашел, но услышал спор помощника депутата ЛДПР («неважно, какого») с москвичами.

— Я живу в своем доме, я привык, почему я должен переезжать куда-то? — спросил мужчина из Ломоносовского района.

— То есть вы говорите: «Я живу в своей пещере, там гнилые трубы, я не хочу переезжать в нормальное хорошее жилье», так?

— Кажется, вы переиначили его слова, — заметил корреспондент «Медузы».

— Где переиначил? Это аналогия.

— Вам в принципе не кажется неправильным, что большинство жителей дома могут по закону решать, что делать с собственностью меньшинства?

— Так у нас и президента выбирают большинством! Давайте тогда с этого начнем!

Стоящая у входа в Думу пожилая женщина развернула зеленый плакат «Реноваторы, вон из Москвы!»; к ней поспешила полиция, началась перепалка. Сергей Митрохин устало взял плакат из рук женщины, и через минуту его снова увели в автозак. За ним в полицейскую машину отправился и Антон Антонов-Овсеенко, которому Митрохин успел отдать транспарант. Еще одну женщину (она также прикасалась к плакату) полицейские уронили по пути в автозак, и она осталась на свободе, с ошалелым видом крича вслед правоохранителям: «Вы все предатели!»

Окружённые ОМОНом люди не расходятся от главного входа в ГД. Протест продолжается pic.twitter.com/UaGBlIIoqy — Сергей Митрохин (@mitrokhin) June 9, 2017

Автозак уехал, и к часу дня возле Госдумы осталось не больше 70 человек. Полицейские продолжали говорить в мегафоны, что акция несогласована — но уже не так настойчиво. В конце концов один из сержантов подошел к стоявшему неподалеку офицеру: «Ну чего, они же не загораживают тротуар. Чего незаконного-то?» После этого полицейские замолчали.

Протестующая, которую Митрохин спас от задержания, забралась на каменный парковочный столбик и стала вслух читать Конституцию. Немногочисленные протестующие и некоторые полицейские внимательно ее слушали.