В Ставрополе сотрудники строительной компании напали на Илью Варламова. Оказывается, он не единственная жертва

В конце апреля на блогера Илью Варламова напали в Ставрополе. Его дважды облили зеленкой и обсыпали мукой за то, что он якобы неуважительно отзывался о городе. В одном из нападений участвовал заместитель гендиректора строительной компании «ЮгСтройИнвест» и депутат городской думы Сергей Медведев. В итоге нападавших (но не Медведева) приговорили к административным штрафам и арестам. Варламов добивается возбуждения уголовного дела.

Прокуратура взяла на особый контроль расследование нападений в Ставрополе: https://t.co/7z1YvbdiQI pic.twitter.com/TXV8RjszH1 — Илья Варламов (@varlamov) April 28, 2017

Как пишет «Новая газета», «ЮгСтройИнвест» замешан как минимум еще в двух нападениях. В 2014 году охранники этой строительной компании обстреляли из травматических пистолетов юриста-студента Ивана Барыляка, который добивался снижения тарифов ЖКХ от управляющей компании (прокуратура признала его правоту).

Сначала Барыляку звонил юрист этой компании (входит в структуру «ЮСИ») Дмитрий Попов и говорил: «Ну зачем тебе это надо? Забудь. А если с тобой что-нибудь случится?» Потом прокололи колеса автомобиля юриста. Однажды на собрании жильцов он увидел знакомую фигуру — этого человека он видел на видеозаписи с камеры наблюдения, где запечатлено, как машине прокалывают шины. Это оказался Дмитрий Попов. Между Барыляком и Поповым произошла драка.

Юрист после конфликта решил отогнать автомобиль на платную автостоянку; там его нагнали охранники «ЮгСтройИнвеста».

Они начали стрелять по мне из травматических пистолетов. Сначала стекло пробили, потом один из них подошел и, просунув руку в салон, приставил пистолет к моей голове. Я ударил его по руке, и выстрел пришелся в бедро. Потом он выстрелил мне в руку и снова приставил пистолет к голове. Спас меня газовый балончик: я распылил газ нападавшему в лицо. Он снова выстрелил и попал в голову, но пуля прошла по касательной — в челюсть. Мне удалось выбежать из машины. Пока я бежал к багажнику, чтобы спрятаться, второй нападавший выстрелил мне в плечо. Пробил насквозь.

Фото: личная страница Ивана Барыляка во «ВКонтакте»

После нападения охранники уехали, а истекающий кровью Иван Барыляк пошел домой. Около подъезда его встретили сотрудники «ЮСИ», полицейские и замруководителя ставропольского СОБРа Сергей Коцурба. Охранники строительной компании отобрали у Барыляка телефон и отдали его Коцурбе. Впоследствии Коцурба утверждал, что на месте конфликта оказался случайно, а отобранный телефон на самом деле принадлежит ему. «Новая газета» отмечает, что в действительности замруководителя СОБРа — знакомый гендиректора «ЮСИ» Юрия Иванова, а компания не скрывает, что ежегодно дарит силовикам квартиры.

Иван Барыляк отправился в больницу. За ним приехали Попов, гендиректор «ЮСИ» Юрий Иванов и следователь Сарибеков. Следователь пообещал Иванову, что «все сделает как надо». Он подсел к раненому Барыляку.

Он подсел ко мне, сначала спросил, буду ли я писать заявление? Я сказал, что буду. Он переспросил: «Может, не будешь?» Я стал настаивать, после чего он достал ручку, вставил мне ее в пулевое отверстие в бедре и начал крутить. В итоге я подписал протокол, в котором говорилось, что я ничего не знаю о нападавших, хотя на самом деле я точно знаю, что это охранники «ЮгСтройИнвеста».

После этого на Ивана Барыляка завели дело за драку с юристом управляющей компании. В 2015 году его посадили на три с половиной года. Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае, бывший прокурор Алексей Селюков считает, что Барыляка преследуют «за активную гражданскую позицию по борьбе со злоупотреблениями и обманом потребителей в сфере ЖКХ».

В 2010 году в Ставрополе избили секретаря городской Общественной палаты Григория Пинчука, который боролся против передачи части леса под застройку. На него напали в безлюдном месте и несколько раз ударили кастетом по голове. У Пинчука ничего не забрали, кроме документов о передаче земли в лесу.

По факту нападения завели дело по статье «Грабеж», но никого не нашли. В итоге участки все же были переданы людям, близким к главе «ЮгСтройИнвест» Юрию Иванову — компания построила там несколько домов.

Материал в «Новой газете» подготовил Иван Жилин.