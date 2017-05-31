истории

Китайские туристы захватывают Байкал Подкаст «Медузы»

Meduza
17:17, 31 мая 2017
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В последние годы Китай стал главным поставщиком туристов для России. В 2016 году оттуда приехали почти 1,3 миллиона человек — это в десять раз больше, чем семь лет назад, и в три с лишним раза больше, чем из Германии, откуда раньше в Россию шел самый большой поток туристов. Особенной любовью китайцев пользуется озеро Байкал: бизнесмены рассказывают, что в гостиницах нет свободных мест даже зимой, туроператоры жалуются на то, что китайские коллеги выдавливают их из бизнеса, а местные жители недовольны тем, как китайцы себя ведут. Специально для «Медузы» Анна Вальцева выяснила, как устроено китайское нашествие на Иркутскую область. Аудиоверсия материала.

Текстовую версию материала можно найти здесь.

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