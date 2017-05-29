В «Зените» сменилось все руководство. Что случилось?

Петербургский «Зенит» — самый богатый российский футбольный клуб, но уже второй сезон он не только не становится чемпионом, но даже не попадает в Лигу чемпионов. В прошлом году «Зенит» в межсезонье сменил тренера, а в этот раз решил обновить едва ли не все руководство. «Медуза» коротко рассказывает о том, что случилось с «Зенитом».

Как выступает команда?

«Зенит» проводит уже второй серый сезон подряд. В 2016 году «Зенит» был третьим в чемпионате России, но зато хоть выиграл Кубок страны, в 2017-м он также остался третьим, но провалился и в Кубке.

К тому же, второй год подряд тренер «Зенита» ссорится едва ли не со всеми вокруг. Бывший наставник питерской команды Андре Виллаш-Боаш конфликтовал с судьями, спортивными чиновниками, журналистами и собственными игроками — в 2017 году новый тренер Мирча Луческу занимался ровно тем же самым. На этом фоне «Зенит» проигрывал не только «Спартаку», но и «Анжи», «Амкару» и «Тереку», что в итоге и не позволило команде побороться за чемпионство.

Что случилось со стадионом?

Еще один провал — новый стадион «Зенита». История тянется уже десять лет, на «Зенит-Арену» («Крестовский») потратили около 40 миллиардов рублей; чтобы преодолеть полосу строительных неудач, на стадион даже привозили целую делегацию священнослужителей. Но в итоге достроить его нормально так и не смогли. В первом матче на новой домашней арене «Зенит» очень натужно обыграл «Урал» (в составе гостей арбитр удалил троих человек), а все собравшиеся отметили, что новый газон местами превращается в огород. Второй домашний матч на «Крестовском» и вовсе обернулся драмой — «Зенит» уступил грозненскому «Тереку» 0:1, потеряв таким образом шансы догнать московский «Спартак» в чемпионской гонке. На фото, где форвард «Терека» забивает победный гол, видно, что он буквально провалился в газон по щиколотку. После этой игры Мирча Луческу заявил, что на Украине (до «Зенита» румын несколько лет работал в донецком «Шахтере») даже у команд-аутсайдеров поля были лучше, а руководство «Зенита» приняло волевое решение доиграть сезон на стареньком «Петровском».

Что за перестановки в руководстве?

В мае 2016 года «Зенит» подписал контракт с тренером Мирчей Луческу на два года (с опцией поработать еще один). В итоге из клуба его уволили, а его преемником, скорее всего, станет итальянец Роберто Манчини, в предыдущие годы работавший с итальянским «Интером», английским «Манчестер Сити» и турецким «Галатасараем». 29 мая он уже фотографировался с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером, но контракт пока не подписал; вероятно, о новом назначении будет объявлено в ближайшие дни.

Помимо главного тренера в «Зените» сменился и практически весь менеджмент. Президентом и генеральным директором клуба стал Сергей Фурсенко, а спортивным директором — Константин Сарсания. Они уже работали в «Зените» на тех же должностях. Именно с именами Фурсенко и Сарсании, а также голландского тренера Дика Адвоката связаны успехи «Зенита» в 2007–2008 годах, когда питерцы сначала (впервые!) стали чемпионами России, а затем выиграли Кубок УЕФА.

После «Зенита» Сергей Фурсенко возглавил Российский футбольный союз (взяв с собой и Сарсанию), где работал с февраля 2010-го по конец июня 2012 года. После провала сборной России на Евро-2012 Фурсенко ушел в отставку, после чего выяснилось, что у РФС оказался дефицит бюджета в 880 миллионов рублей.

И самое интересное. Перед своим уходом из РФС Фурсенко успел подписать Роберто Манчини на пост главного тренера сборной России по футболу. Контракт был рассчитан на 6 лет, с зарплатой 7,2 миллиона евро в год. Новое руководство РФС сочло, что Манчини сборной не подходит, и контракт разорвали. Скорее всего, Манчини выплатили неустойку — по данным СМИ, она должна была составить не менее трех годовых зарплат — более 20 миллионов евро.

Контракт Манчини с «Зенитом» рассчитан на 3 года, его зарплата составит 5-6 миллионов евро в год.