Соучастника теракта на Дубровке приговорили к 19 годам. Главное

Московский окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы Хасана Закаева — участника захвата театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года. По версии следствия, Закаев привез в Москву оружие и взрывчатку, которая использовалась при захвате здания. Адвокаты настаивали на том, что он не был посвящен в планы террористов, полагая, что оружие предназначалось для продажи.

Хасан Закаев сотрудничал с , захватившей театральный центр на Дубровке. По версии следствия, он организовал доставку в Москву оружия, боеприпасов и взрывчатки, а также поясов шахидов. Суд признал его виновным и приговорил к 19 годам тюремного заключения. Закаев также должен будет выплатить до 50 миллионов рублей по искам, поданным к нему жертвами теракта (изначальна общая сумма исков составляла 100 миллионов рублей, но суд удовлетворил их лишь частично).

Обвинение Закаеву было предъявлено в 2003 году заочно. Он обвинялся по пяти статьям УК: 30-й и 205-й (приготовление к теракту), 105-й (покушение на убийство), 210-й (участие в преступном сообществе) и 222-й (незаконный оборот оружия и взрывчатки). Долгое время Закаева не могли найти, и в 2007 году дело было прекращено. Следствие возобновилось в 2014 году, когда Закаев был арестован в Крыму при попытки проехать туда с территории Украины по поддельному паспорту.

Адвокаты Закаева уверяли, что он не знал, для чего нужно оружие. По версии защиты, он также не знал, что вез в Москву взрывчатку. За свои «услуги» он должен был получить 800 долларов, однако, получив лишь половину, перестал сотрудничать с террористами. Защита Закаева заявила, что следствие не выяснило всех обстоятельств дела. Сам Закаев признал свою вину частично.

Жертвы теракта на Дубровке остались недовольны приговором. Обвинение просило приговорить Хасана Закаева к 23 годам лишения свободы. Суд назначил 19 лет, хотя и не признал убедительными доводы защиты о том, что Закаев не был посвящен в планы террористов. Представители потерпевших также заявили «Интерфаксу», что будут добиваться привлечения к ответственности за гибель людей российских должностных лиц — в соответствии с решением ЕСПЧ, постановившего в 2007 году, что в ходе спецоперации на Дубровке государство нарушило право на жизнь.