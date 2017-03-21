Cемь неочевидных способов сэкономить на шопинге

Начало нового сезона — традиционное время обновления гардероба и крупных покупок. Иногда, чтобы сэкономить, не обязательно ждать очередной распродажи или ехать на весь день в крупный аутлет. «Медуза» и кешбэк-сервис «Копикот.ру» рассказывают, как тратить меньше, но при этом не отказывать себе в том, что хочется.

Зовите в гости друзей

Традиция по-соседски меняться вещами появилась в Англии еще в 1940-е годы. Тогда обмен был анонимным, а самыми ходовыми товарами — практичные вещи вроде верхней одежды, обуви или предметов интерьера. Настоящие своп-вечеринки с музыкой и просмотром кино за разбором чужого гардероба стали популярными только в конце 90-х.

Сегодня на анонсы подобных мероприятий можно наткнуться в фейсбуке или на сайтах о жизни города, но намного интереснее организовать обменную вечеринку самостоятельно.

Если вы готовы провести своп у себя дома, заранее подумайте об удобстве гостей. Помимо просторного помещения, где каждый сможет представить свои вещи, понадобится несколько импровизированных примерочных. Другая важная составляющая вечеринки — развлекательная программа. Подойдут комедии и заранее продуманный плейлист (его можно составить вместе с приглашенными).

Чтобы избежать недоразумений, сразу обсудите с друзьями правила обмена. Лучше всего, если каждый принесет примерно одинаковое количество вещей и будет готов расстаться с ними безвозмездно. Другой вариант — тематические свопы: например, обмен предметами интерьера, книгами или вещами для вечеринки.

Фото: Keith Morris / Alamy / Vida Press

Не стоит расстраиваться, если после свопа у вас остались ненужные вещи или появилось импульсивное приобретение вроде боа или туфлей с перьями. Возможно, это хороший повод устроить еще одну вечеринку.

Заботьтесь о планете

Часто магазины обещают небольшую скидку тем, кто готов сдать старые или ненужные вещи в переработку. Такие акции регулярно проводят производители масс-маркета — Uniqlo, H&M, Gaр и другие.

В обмен на мешок надоевших вещей, которые либо отправятся в переработку, либо будут перераспределены в секонд-хенды, магазины предлагают 10%-ную скидку или подарочный купон на фиксированную сумму. Это подойдет тем, кто привык закупаться базовыми вещами у недорогих марок и делает покупки в одних и тех же магазинах.

Аналогичные акции проводят крупные косметические компании. Набор пустых банок и использованных тюбиков меняют на миниатюры новых средств или мелочи вроде бальзамов для губ. Хороший способ попробовать заинтересовавшую вас новинку и позаботиться о планете.

Пользуйтесь социальными сетями

Многие магазины, особенно те, у которых нет сайта или онлайн-площадки для продаж, регулярно обновляют свои страницы в фейсбуке и других социальных сетях. Здесь появляются новости об открытиях новых точек, даты сезонных распродаж и информация о специальных акциях.

Еще одна распространенная стратегия — выкладывать в соцсети промокоды на покупку или предлагать небольшую скидку в обмен на подписку.

Если узнать о выходе новой коллекции, дополнительной скидке на приглянувшуюся кофемашину или начале летней распродажи хочется раньше всех, имеет смысл разыскать страницы любимых магазинов в фейсбуке или инстаграме.

Научитесь пользоваться кешбэк-сервисами

Еще один способ сэкономить, если реальным магазинам вы предпочитаете шопинг в сети, — кешбэк-сервисы. Они позволяют вернуть небольшой процент с покупок онлайн. Принцип работы прост: при переходе на сайт магазина через специальную ссылку (ее-то и предоставляет своим клиентам сервис) покупатель получает процент или фиксированный бонус. По такой схеме работает, например, кешбэк-сервис «Копикот.ру», вместе с которым мы подготовили этот набор советов.

Подобная система привлекает в онлайн-магазины новых клиентов, за что те выплачивают кешбэк-сервисам вознаграждение, часть которого возвращается покупателю. Как правило, сумму возврата каждый магазин устанавливает самостоятельно, но она редко превышает 30% (самый распространенный кешбэк — 5–6%). Вывести сэкономленные деньги можно на электронный кошелек, банковскую карту или на мобильный телефон.

Главное преимущество кешбэк-сервисов — широкий охват аудитории. Работая с сотнями онлайн-магазинов по всему миру, они дают возможность экономить не только на одежде или электронике, но и на покупке билетов на самолет, номеров в отеле или отпускных туров. Вот только несколько магазинов и площадок, где можно воспользоваться «Копикот.ру»: Aliexpress, Booking, Lamoda, Asos, «Лабиринт», iHerb, Aviasales и eBay.

Кстати, если вы зарегистрируйтесь на «Копикот.ру» с промокодом «meduza» прямо сейчас, то сразу получите первые 200 рублей на ваш счет.

Присмотритесь к винтажным вещам

Хороший способ сэкономить на верхней одежде или, к примеру, аксессуарах — поискать нужную вещь в винтажных магазинах. В России отношение к винтажу (то есть тем вещам, которым исполнилось 20 и более лет) по-прежнему неоднозначное. Многие с опаской смотрят на одежду, которую кто-то носил раньше, а магазины с достойной подборкой только-только начинают появляться.

Тем не менее стоит хотя бы раз зайти в винтажный магазин в Европе или просмотреть пару сайтов с доставкой по всему миру. Кроме ретронарядов, которые будут уместны скорее на вечеринке, нежели в повседневной жизни, здесь всегда можно найти предметы гардероба вне времени: добротную верхнюю одежду, кожаные сумки, аксессуары и обувь.

Перед продажей все вещи непременно проходят химчистку и минимальную починку, а многие и вовсе могут оказаться новыми.

Фото: Elly Godfroy / Alamy / Vida Press

Заказывая винтажную одежду или аксессуары онлайн, тщательно читайте описание вещи: добросовестные продавцы всегда указывают примерное десятилетие, к которому относится данный предмет гардероба, состояние и наличие мелких дефектов (последнее может стать поводом для дополнительной скидки). В физических магазинах система та же — не забывайте проверить целостность ткани, наличие пуговиц или пояса и исправность молнии.

Скооперируйтесь с друзьями

Делать покупки онлайн зачастую выгоднее вместе с друзьями. К примеру, это позволит разделить на всех стоимость доставки. Многие сайты предлагают бесплатную или экспресс-доставку, если стоимость заказа превышает определенную сумму — в таком случае можно попробовать объединиться с коллегами или родственниками.

Если среди друзей и знакомых желающих не найдется, поищите единомышленников в социальных сетях. У крупных онлайн-магазинов, как правило, есть русскоязычные страницы во «ВКонтакте» или фейсбуке — здесь регулярно появляются предложения о совместной закупке.

Нередко на сайтах действует скидка на покупку двух и более одинаковых предметов — чаще всего это касается базовых вещей вроде футболок или аксессуаров. Если идея носить одинаковые вещи с подругой вас не смущает, можно разделить стоимость на двоих.

Не теряйте голову

Еще одно правило, касающееся в первую очередь покупок онлайн. Завидев на сайте нужную вещь, не спешите оформлять заказ. Сравните стоимость в нескольких онлайн-магазинах — в одном из них может действовать небольшая скидка на первый заказ, в другом — бесплатная доставка, в третьем — вычет налога VAT (аналог российского НДС) для покупателей, живущих за пределами Евросоюза.

Многие сайты-поисковики имеют специальные приложения для отслеживания минимальной стоимости. Это подойдет тем, кто готов потратить лишнее время на поиски и не боится долгой доставки.

Насторожиться стоит, если цена вещи существенно ниже, чем на официальном сайте. В таком случае велик риск наткнуться на подделку.

Делая покупки онлайн у частных продавцов, внимательно читайте отзывы о них. Если дело касается дорогой покупки (например, брендовой сумки или пары обуви) и вещь вызывает сомнения, не стесняйтесь задавать продавцу вопросы, просить предоставить чек на покупку. Кстати, на сайте кешбэк-сервиса «Копикот.ру», о котором мы писали выше, пользователи оставляют реальные отзывы о магазинах, в которых сделали покупки и получили кешбэк. Им можно смело доверять и делать выводы.