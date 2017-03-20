Москва объявила новый тендер на велопрокат. Сколько и за что готова заплатить мэрия?

Городской велопрокат в Москве открылся в 2014 году, и почти сразу же начал критиковаться за непрактичное расходование бюджетных денег. В первые три года столичные власти потратили на проект 450 миллионов рублей. Еще 600 миллионов выделили Банк Москвы и Сбербанк, которые за эти деньги получили рекламу на пунктах проката. Оператором проката выступает компания «Ситибайк». Она принадлежит ВТБ (Банк Москвы — тоже его дочерняя структура).

За сезон 2016 года велопрокатом на 331 московской станции воспользовались 1,7 миллиона раз. Город за этот год вложил в проект 150 миллионов рублей, — банки, то есть одна поездка обошлась городу и банкам в 180 рублей. Для сравнения, для самих пользователей услуги час проката стоит 30 рублей, сутки — 150 рублей.

17 марта 2017 года мэрия объявила новый тендер. Чиновники хотят, чтобы в этом году в городе работали 380 пунктов проката, где бы стояли 3620 велосипедов. В следующие два года число пунктов должно вырасти сначала до 430 штук, а потом — до 480. Число велосипедов в 2018 году предполагается увеличить до 4120 штук, а годом позже — до 4620. При этом по старому договору, который истек в 2016 году, в городе и так должно было быть 4500 велосипедов.

За три года мэрия готова потратить 634 миллиона рублей — почти в полтора раза больше, чем за предыдущие три. Будут ли у велопроката спонсоры, неизвестно. Если нет, то при тех же 1,6 миллиона прокатов за сезон одна поездка будет стоить бюджету примерно 125 рублей.

Победитель тендера, возможно, будет делиться выручкой с мэрией. Как говорится в техническом задании, мэрия договориться с подрядчиком о сумме выручке, при превышении которой будет забирать 50 процентов с разницы. Изменится ли стоимость проката для пользователей услуги, неизвестно.