Соседка Дональда Трампа по имени Елена Елагина сдавала на Airbnb свою квартиру. Пока ей не заинтересовались журналисты

Елена Елагина с сентября 2016 года сдавала на Airbnb апартаменты в небоскребе Trump Tower всего несколькими этажами ниже квартиры президента США. Хозяйка нарушала и законы Нью-Йорка, и правила для владельцев жилья в небоскребе Трампа. После того, как предложением Елагиной заинтересовались журналисты The New York Times, Airbnb удалил ее объявление из выдачи.

До недавнего времени в Trump Tower, где жил президент США Дональд Трамп, можно было поселиться через Airbnb — как выяснила The New York Times, свою квартиру там сдавала женщина по имени Елена Елагина. По данным газеты, она владеет квартирой в Trump Tower как минимум с 1998 года и сдает ее на Airbnb с сентября 2016-го.

Квартира сдавалась до начала марта, то есть в том числе в то время, когда Трамп стал президентом США. И во время предвыборной кампании, и уже после инаугурации Trump Tower охраняли сотрудники Секретной службы — и тщательно проверяли всех, кто заходит в здание. В объявлении на Airbnb Елена не давала точный адрес, но намекала, что квартира находится в особенном здании и имеет отношение к американской политике.

Некоторые постояльцы узнавали, где именно будут жить, только когда заселялись, но по описанию на Airbnb несложно было догадаться, что речь идет именно о Trump Tower. В одном из отзывов на квартиру Елагиной (его оставил студент из Мексики) прямо говорится о проверках Секретной службы.

У квартиры были очень хорошие отзывы, туристы, с которыми поговорили журналисты The New York Times, хвалили вид, но отмечали, что иногда было слышно акции протеста против Трампа. Одному из них удалось заметить в здании вице-президента Майка Пенса.

Журналист NYT забронировал квартиру на апрель, но чуть позже хозяйка узнала, что он работает в газете, и спросила, не собирается ли он что-то писать об апартаментах. После положительного ответа Елена отменила бронь и перестала отвечать, а впоследствии объявление о сдаче квартиры удалил и сам сервис Airbnb.

The New York Times пишет, что Елагина нарушала сразу несколько правил: во-первых, владельцам квартир в Trump Tower запрещают сдавать их на Airbnb, во-вторых, законы Нью-Йорка не разрешают сдавать квартиры на срок менее 30 дней, если владелец в них не присутствует — а апартаменты по соседству с Трампом сдавались именно целиком и на короткий срок.

Газета не рассказывает, кто такая Елена Елагина. Зато в январе 2016 года женщина по имени Елена, только с фамилией Рыбак, упоминалась в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» — и ее называли соседкой Дональда Трампа, живущей на два этажа ниже президента США в Trump Tower. В эфире «России-1» Елену представили как уроженку Крыма.

Елена Рыбак рассказала, что знакома с Трампом, пользуется на протяжении 12 лет с ним одним лифтом, ходит в один спортзал с сыном Трампа и считает миллиардера прекрасным семьянином и скромным человеком. Связаны ли Елена Рыбак и Елена Елагина, неизвестно.