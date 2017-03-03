«Гэри из Чикаго» стал звездой «Оскара». Он вышел из тюрьмы за три дня до церемонии

Одним из самых ярких моментов 89-й церемонии вручения премии «Оскар» стало появление в зале туристов, которые до последней секунды не знали, где они окажутся. Больше всех публике запомнился чернокожий мужчина с телефоном в сиреневом чехле — «Гэри из Чикаго», как он себя назвал. Но после церемонии выяснилось, что Гэри Коу — бывший преступник, который был приговорен к пожизненному заключению.

Церемонию вручения наград американской киноакадемии в 2017 году вел комик Джимми Киммел. В своем шоу Киммел любит разыгрывать простых прохожих — он решил устроить розыгрыш и на «Оскаре».

В середине церемонии ведущий показал на экране экскурсионный автобус с туристами, которые думали, что им сейчас покажут оскаровские наряды. «И в некотором смысле это правда — они увидят оскаровские наряды. Просто они будут на людях», — добавил ведущий.

После этого в зал театра «Долби» в Лос-Анджелесе вошли сами туристы. Во главе группы шел мужчина, который представился как «Гэри из Чикаго». Гэри снимал на телефон все, что видел, целовал руки Мерил Стрип, Николь Кидман и Холли Берри, а также сделал селфи с обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль Махершалой Али.

59-летний Гэри Коу не собирался на эту экскурсию. Он приехал в Лос-Анджелес со своей невестой Вики Вайн; когда Вайн устала гулять, пара присела на скамейку на Голливудском бульваре. Гэри взял сумку невесты. Тут кто-то предложил им билеты на экскурсию — бесплатно! Пара согласилась и поднялась в автобус. Вскоре Гэри уже ходил по залу «Долби», держа в руках ту самую сумку.

Минута славы досталась и Вики: к ней подошел Райан Гослинг. Актер поцеловал женщину в щеку — в этот момент она выглядела по-настощему удивленной. Но самой большой сюрприз Вайнс преподнес ее любимый актер Дэнзел Вашингтон. Узнав, что Вики и Гэри собираются пожениться, он подошел к паре и объявил их мужем и женой.

Denzel Washington just pronounced a couple husband and wife at the #Oscars pic.twitter.com/n8Bb4dELyL — Variety (@Variety) February 27, 2017

«Гэри из Чикаго» стал героем дня для пользователей соцсетей. Но вскоре выяснились подробности биографии туриста — он оказался бывшим преступником.

С 1997 года Гэри Коу отбывал пожизненное заключение в тюрьме Калифорнии — его посадили за кражу духов стоимостью 279 долларов из магазина накануне Нового года. Столь суровый приговор за такой поступок объясняется законом, действовавшим тогда в Калифорнии: человека, который совершил три преступления, на четвертый раз могли посадить на срок от 25 лет до пожизненного заключения. У Гэри к моменту кражи духов за спиной были ограбление, кража со взломом и попытка изнасилования, совершенная в 18 лет.

В 2012 году власти штата изменили закон, признав, что суровое наказание не должно распространяться на тех, кто совершил мелкие преступления. После этого Гэри Коу получил возможность обжаловать приговор. 14 февраля 2017 года суд отменил пожизненное заключение и приговорил его к шести годам (на тот момент Коу отсидел почти 20). 23 февраля мужчина вышел на свободу. 26-го — стал мировой знаменитостью.

Gary from Chicago! We've got you covered if you want to come to a game! #Oscars — Chicago Bulls (@chicagobulls) February 27, 2017

Узнав о прошлом Коу, некоторые СМИ опубликовали заметки с «разоблачающими» заголовками. Daily Mail: «Оскаровская сенсация „Гэри из Чикаго“ оказался судимым за попытку изнасилования». Page Six: «„Гэри из Чикаго“ был внесен в базу лиц, совершивших преступления сексуального характера, и отсидел 20 лет в тюрьме». AOL: «У „Гэри из Чикаго“ только-только закончился тюремный срок за попытку изнасилования».

Отвернулся от Гэри и Джимми Киммел, с легкой руки которого тот стал знаменитостью. Коу и его невесту пригласили на шоу, но затем приглашение аннулировали. Представитель шоу сказал, что продюсеры «приняли творческое решение сфокусироваться на других темах».

Издание Vox напрямую связало отказ от приглашения Коу с публикацией информации о его прошлом. И раскритиковало авторов шоу Киммела: обвинения в домогательствах в адрес Кейси Аффлека не мешали им звать актера в эфир.

Сам Гэри Коу, кажется, не сильно стесняется своего прошлого. В интервью ABC7 он заявил: «Изменения возможны. Прискорбно сидеть в тюрьме 20 лет и не иметь возможности побыть отцом и дедушкой. Знаете, что мне сегодня сказал сын? Я чуть не расплакался. Он сказал, что он гордится мной. Для меня это очень важно».

В тюрьме Коу был наставником для молодых заключенных. Избавившись от алко- и наркозависимости, он помогал своим подопечным вернуться к трезвому образу жизни. Так он познакомился с тетей одного из молодых заключенных — Вики Вайн. Коу сначала созванивался и переписывался с ней, а в июне 2016 года сделал Вайн предложение.

Пара собирается пожениться летом 2017-го. Актер Энтони Андерсон, играющий в телесериале «Черноватый», предложил провести церемонию в прямом эфире: «Когда Дэнзел делал это, все было понарошку. А у меня есть настоящее право женить людей в штате Калифорния. Так что я бы хотел скрепить их союз. Зачем ждать до июля?»