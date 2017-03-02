Малайзия отменила безвизовый режим с КНДР. Разве северокорейцев выпускают за границу?

2 марта вице-премьер Малайзии объявил , что страна отменит безвизовый режим с КНДР с 6 марта. Он не назвал конкретных причин решения, но заметил, что это связано с вопросами национальной безопасности. 13 февраля в стране был убит брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Чен Нам. «Медуза» попросила ведущего научного сотрудника центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова рассказать о существующих в Северной Корее правилах выезда граждан за границу.

Константин Асмолов

Научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН

Жителей Северной Кореи выпускают за границу — в достаточном количестве. Там существуют выездные визы, механизм их работы похож на тот, что был в СССР.

Если ты хочешь поехать за границу, то получаешь характеристику из партийных и административных органов и представляешь обоснование, зачем ты едешь — в командировку, в творческую поездку, отдохнуть или подлечиться. После этого ты получаешь разрешение на выезд из страны.

Сложность получения визы зависит от того, куда и зачем ты едешь. Северокорейских весьма много в Китае, России, они есть в Юго-Восточной Азии, иногда попадаются на арабском Востоке. Для Северной Кореи это весьма серьезный источник валютных поступлений. Северокорейских рабочих очень ценят.

Например, на Дальнем Востоке строителей из Северной Кореи любят за то, что они очень дисциплинированы и исполнительны, не создают проблем с местным населением. Один следователь оттуда говорил мне, что одинокая женщина, которая хочет сделать ремонт, не наймет, например, граждан Узбекистана — испугается, а северокорейцев наймет легко. Они живут весьма закрыто, не попадаются на глаза населению и не провоцируют конфликты.

Счет таким отходникам идет на десятки тысяч. Официально количество оценить довольно сложно — северяне дают мало статистики, да и эти цифры активно варьируются в пропагандистских целях.

Попасть в отходники — это привилегия. Я слышал, что за право им стать дают взятки. Несмотря на то, что часть заработанных денег идет государству, тебя обеспечивают едой и проживанием — по аналогии с работой вахтовым методом. Денег, которые у тебя останутся, вполне хватит, чтобы за несколько лет скопить достаточно приличное состояние. Изрядное количество северокорейских представителей (условно говоря) среднего и малого бизнеса — это бывшие отходники или выходцы из их семей.