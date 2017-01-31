Юрий Чайка дал большое интервью ТАСС, но вы можете его не читать Вот максимально короткий пересказ

Сейчас не времена Вышинского. Это тогда царицей доказательств было признание, а мы знаем, какими методами добивались раскаяния. Мне в 1990-х дали кабинет в здании, где сидел Вышинский, — там дышать тяжело было. Даже молебен не помог. Сделки с правосудием — плохая идея. СК под крыло брать не хочу — хотя я и Чайка. С делом об убийстве Немцова все хорошо — я доверяю подчиненным. Улюкаев перепутал государеву службу и свой карман. 1% оправдательных приговоров — это нормально, в США и других странах та же история. Мои сыновья — молодцы, очень успешные бизнесмены, я тут ни при чем. Зачем их переименовали в ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, не знаю. Я человек православный. Каждому воздастся. Люди не летают, как птицы, потому что крыльев нет. А иногда очень хочется.

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