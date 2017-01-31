Слишком невероятно, чтобы быть правдой: хакеры заперли постояльцев отеля в номерах

История началась с такого сообщения: постояльцы австрийского отеля оказались заперты в своих номерах, поскольку хакеры заблокировали замки. Вскоре выяснилось, что это слишком невероятно, чтобы быть правдой; тем не менее хакеры и правда взломали отель. «Медуза» рассказывает, что произошло — и при чем здесь «Король бредовых новостей».

Утром 27 января в Romantik Seehotel Jaegerwirt пришло письмо: система управления отелем взломана, для восстановления доступа переведите 1800 долларов, спустя сутки сумма увеличится вдвое.

Как сообщило издание The Local, которое на английском освещает австрийские сюжеты, несколько постояльцев оказались заперты в номерах, другие не могли попасть в комнаты.

Хакеры взломали систему управления отеля с помощью вредоносной программы, предназначенной для вымогательства. Обычно она зашифровывает файлы на компьютере и требует ввести пароль, который можно за деньги получить у вымогателей. Специалисты по безопасности не рекомендуют платить злоумышленникам. Для большинства таких программ есть бесплатные противоядия.

Менеджеры Romantik Seehotel Jaegerwirt решили заплатить выкуп, поскольку отель был забит под завязку, а клиенты жаловались на неработающие электронные ключи.

Об этих событиях со ссылкой на The Local написали другие англоязычные издания, но она оказалась слишком невероятной, чтобы быть правдой. Как следовало из разъяснений представителей отеля, в действительности никто не был заперт в своих комнатах — постояльцы могли попасть в свои номера. Правда, менеджеры не могли регистрировать новые электронные ключи. Отелю пришлось вернуться к обычным ключам, поскольку систему взломали уже в четвертый раз. На этот раз отель решил предать случай огласке, чтобы предупредить других.

Издание The Verge обратило внимание, что австрийский филиал The Local не был первоисточником новости про хакеров, которые заперли постояльцев отеля в номерах. Изначально история появилась на сайте Central European News. В 2015 году Buzzfeed опубликовал расследование про англоязычные сайты, которые склонны преувеличивать настоящие новости, чтобы они лучше распространялись. Статья называлась «Король бредовых новостей». Сайт Central European News был в числе таких изданий. Сейчас CEN пытается через суд получить с Buzzfeed 11 миллионов долларов за клевету.