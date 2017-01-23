В Гамбии — небольшой стране в Западной Африке с населением менее двух миллионов человек — чуть не началась война из-за того, что проигравший выборы президент Яйя Джамме отказывался уходить со своего поста и уступить место избранному — Адаму Бэрроу. На территорию Гамбии ввел войска соседний Сенегал, местные жители приготовились к осадному положению, британские туроператоры начали эвакуировать туристов. В итоге все обошлось : проигравший президент покинул страну, избранный приступил к выполнению своих обязанностей. «Медуза» разыскала нескольких жителей Гамбии и расспросила, как они пережили эти дни.

Маланг Джарджу

работает в гостиничном бизнесе

У нас недавно — 1 декабря — состоялись президентские выборы, и лидер оппозиции Адама Барроу был объявлен победителем. Действующий на тот момент президент Яйя Джамме сначала признал поражение, но через несколько дней выступил по национальному телевидению и заявил, что не признает результаты выборов. Он потребовал провести выборы еще раз. Так мы и попали в политический тупик. После этого Адама Барроу улетел в Сенегал, он говорил, что опасается за свою безопасность. Там его принял президент Маки Салл, поддержал его и призвал вмешаться других участников ЭКОВАС — западноафриканского экономического союза, куда входим и мы, и Сенегал.

Несколько дней длились переговоры, в них также принимали участие президенты Мавритании и Гвинеи. Страны ЭКОВАС сначала были настроены мирно: они планировали убедить Джамме покинуть пост, отправляли к нему дипломатов. В общем, была надежда на взаимопонимание, пока Джамме не объявил о чрезвычайном положении — оно дает право действующему президенту находится на своей должности еще 90 дней. ЭКОВАС на это незамедлительно отреагировал: Джамме предложили уйти самостоятельно — либо сенегальская армия его «заставит» сделать это.

По-настоящему страшно стало в тот момент, когда в новостях появились сообщения о том, что сенегальская армия уже у наших границ. Честно говоря, я стал очень опасаться за свою жизнь — я никогда не был на войне, я даже представить не могу, что это такое. Гамбия же всегда была известна своей стабильностью и миром в стране. Но обошлось — и мы счастливы.

Джамме правил нашей страной целых 22 года, он сделал много хорошего. С другой стороны, мы, гамбийцы, хотим изменений: 22 года — это для любой страны слишком.

Праздничная демонстрация, прошедшая после того как бывший президент Гамбии Яйя Джамме покинул страну, 21 января 2017 года Фото: Carl De Souza / AFP / Scanpix / LETA

Имам Дамфа

учитель в средней школе

Столкновения между двумя странами, к счастью, не произошло, но все мы боялись этого. Его нельзя было исключать, об этом говорили сенегальские СМИ, а гамбийцы больше им доверяют, потому что единственный наш телеканал GRTS полностью поддерживал Джамме.

Джамме всегда обвинял Сенегал в том, что они вмешиваются в наши национальные дела, но я считаю, что это было необходимо — помощь в данной ситуации нам действительно была нужна.

Джамме улетел из Гамбии под утро в воскресенье. Всю субботу его ждали в аэропорту два самолета, но, говорят, он все собирал какие-то дорогие вещи. Армия ему все еще подчинялась — поэтому и делала все, что он скажет.

Ситуация действительно была напряженной: огромное количество людей испугалось войны, многие срочно уехали в Сенегал, Гвинею-Бисау и другие страны. Казалось, война неизбежна: ходили слухи, что Джамме нашел наемников, которые должны оказать сопротивление армии Сенегала.

Я бы не сказал, что мне было страшно за свою жизнь — я просто устал от нашей политической системы, и я был готов к чему угодно ради того, чтобы жизнь в Гамбии изменилась. Мы уже 22 года как будто рабы Джаммы, и желание выбраться из этого рабства было сильнее, чем страх войны. Дело в том, что Джамме как будто ненавидел нашу страну: непонятно, куда девались бюджетные средства, он тратил денег на свои автомобили больше, чем, наверное, Билл Гейтс, а его жена путешествовала по всему миру на частном самолете и устраивала вечеринки в государственном дворце. Он покинул страну как один из самых богатых гамбийцев — и пусть. Наша страна была для него хороша, но он для нашей страны — нет.

В понедельник мы уже вернулись к нормальной жизни: бывший президент улетел — и хорошо. Люди вернулись к работе, магазины открылись, родители, которые боялись за своих детей, отправили их в школы.