Что мы не слушали в 2016-м Главные альбомы года, которые нам не понравились

Red Hot Chili Peppers — The Getaway

Второй альбом RHCP без гитариста Джона Фрушанте, из которого следует, что некогда великая группа ничего интересного, скорее всего, больше уже не запишет. Продюсер Danger Mouse, которого группа наняла для записи The Getaway, подобрал для RHCP новый звук, но не смог заставить Энтони Кидиса научиться писать песни по-другому. В композициях с The Getaway группа повторяет все те же приемы середины нулевых, которые успели надоесть и на Stadium Arcadium (2006), и на Iʼm With You (2011).

Свежие аранжировки, элементы диско и тот факт, что новый гитарист Джош Клингхоффер не пытается сделать вид, что он Фрушанте, немного спасают ситуацию — но принципиально ее не меняют. The Getaway — неплохая фоновая музыка; однако от коллектива уровня Red Hot Chili Peppers ожидаешь все-таки немного другого. Видимо, пора смириться с тем, что RHCP исключительно концертная группа.

Red Hot Chili Peppers — Dark Necessities [OFFICIAL VIDEO] Red Hot Chili Peppers

Metallica — Hardwired… To Self-Destruct

В начале нулевых Metallica, олицетворяющая тяжелую музыку в массовой культуре, позволила себе ню-метал эксперимент — альбом St. Anger, который почти никому не понравился, хотя был по-своему выдающимся. После этого Metallica вернулась к основам, то есть к той музыке, которая напоминает о 1980-х. Hardwired… To Self-Destruct — ровно об этом. Да, получилось лучше, чем Death Magnetic; да, музыкантам явно нравилось писать альбом — но сказать им нечего. Ни одной запоминающейся песни, ни одного серьезного хука, никакого осмысления того, что произошло в метале за последние 30 лет. Поэтому вместо того чтобы слушать альбом, лучше посмотрите, как группа исполняет старый хит Enter Sandman в гостях у Джимми Фэллона — на детских инструментах.

Metallica: Atlas, Rise! (Official Music Video) MetallicaTV

Radiohead — A Moon Shaped Pool

Идеально отстроенный звук, россыпь музыкальных находок за авторством Джонни Гринвуда, эпичность и монументальность — и наконец записанная спустя 20 лет песня True Love Waits: кажется, девятый альбом Radiohead должен был оказаться идеальным. В реальности же True Love Waits — единственная по-настоящему цельная песня пластинки (ну, и еще Burn The Witch), а оркестровые находки Гринвуда не могут спасти плоские и как будто незаконченные композиции.

Radiohead — Daydreaming Radiohead

Prophets of Rage — The Partyʼs Over

Хороших супергрупп не бывает; первый мини-альбом супергруппы Prophets of Rage этот факт подтверждает. Музыканты Rage Against The Machine, главной протестной группы 1990-х, вместо прежнего эмси Зака-де ля Рочи объединились с рэперами Чаком Ди (Public Enemy) и Би-Рилом (Cypress Hill), потому что, по словам гитариста команды Тома Морелло, нужно как-то противостоять «горам предвыборного дерьма».

«Мы — элитный отряд музыкантов-революционеров», — говорит Морелло, но запись Prophets of Rage звучит в 2016-м как стыдный привет из 1990-х. Группа записала для мини-альбома две новых песни и три кавера — на RATM, Public Enemy и Beastie Boys. Непонятно, что хуже: новый материал, звучащий точно так же, как старый (только бессмысленнее), либо старый в исполнении кавер-группы немолодых мужчин.

Если выбирать самую ужасную запись 2016 года, то это именно Prophets of Rage. Собрать коллектив ради того, чтобы отправиться в тур и заработать на старых песнях хороших групп — дело понятное и, в общем, нормальное. Но устраивать из этого игру в «революцию» под антитрамповским лозунгом Make America Rage Again просто нелепо.