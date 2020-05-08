Все эпизоды Личный архив Сталина и его переписка с генералами. Какие еще архивные документы остаются засекреченными? Что они могут рассказать о войне? 00:00 24:42

Через 75 лет после окончания Второй мировой войны в российских архивах остаются засекреченными документы конца 1930-х — середины 1940-х годов. Они касаются переписки Иосифа Сталина с военными и гражданскими руководителями, его резолюций на документах военного времени, деятельности советской разведки и многого другого.

В подкасте «Что случилось» историк Леонид Максименков рассказывает, что нового засекреченные фонды могли бы рассказать о войне. И почему разные государственные ведомства современной России, включая разведку и министерство иностранных дел, препятствуют публикации документов, созданных в середине ХХ века.

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Ведущий — Владислав Горин Продюсеры — Наталья Кондрашова, Александр Садиков Монтаж — Дмитрий Бодров Музыка — Виктор Давыдов