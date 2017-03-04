Плацебо и правда работает?
1
Плацебо — это таблетки без действующего вещества?
Да, но не только. В целом плацебо — это имитация медицинского вмешательства. Обычно плацебо действительно имитируют лекарства в таблетках (их делают из лактозы или сахара) и инъекциях препарата (пациенту вводят физраствор), но бывает, что для больного устраивают целое театрализованное представление — например, изображают хирургическую операцию.
2
Иногда с помощью плацебо можно вылечить настоящие болезни, да?
Не совсем так. Действительно, существует так называемый эффект плацебо: в исследованиях при некоторых заболеваниях самочувствие пациентов, использующих плацебо, улучшалось. Но нужно понимать, что в этих работах чаще всего изучалась боль и другие субъективные ощущения.
3
Но людям же становится лучше. Как это объяснить?
Есть несколько ключевых факторов.
Ожидание улучшения. Есть много причин, по которым человек может ждать, что он почувствует себя лучше. Например, его убедили в эффективности лечения, или ему уделяется много внимания, или с ним производят разнообразные «серьезные» манипуляции. Иногда положительные результаты связаны с тем, что пациенту очень не хочется расстраивать своего врача и признаваться ему и себе в неэффективности лечения. Однако объективные показатели, например уровень железа в крови, часто остаются неизменными. Излечения за счет приема плацебо при этом не происходит.
Регрессия к среднему. Очень плохие показатели со временем естественным образом становятся менее экстремальными. Это просто статистика — неэкстремальные значения встречаются чаще. Например, если мы возьмем людей, у которых на момент первого исследования был достаточно сильно повышен уровень сахара в крови, то мы будем замечать, что постепенно эти значения становятся ближе к средним и не остаются всегда высокими. Вне зависимости от того, будем мы лечить этих людей или нет.
Условный рефлекс. Человек привыкает, что после приема настоящего лекарства ему становится лучше, и потом прием плацебо приводит к схожим результатам.
Естественное выздоровление. Часто пациенты, врачи и исследователи не понимают, что болезнь ушла не из-за приема препаратов (настоящих или пустышек), а потому, что организм сам справился с заболеванием.
4
В каких случаях врачи лечат с помощью плацебо?
В медицине лечить с помощью плацебо считается неэтичным. Потому что назначать пустышки, только надеясь на положительный результат, и при этом не сообщать об этом пациенту — это обман. Международные и национальные медицинские организации не рекомендуют врачам так поступать. Особенно это касается серьезных заболеваний, например инфекционных, онкологических или аутоиммунных. И еще: не существует таких показаний, где врач мог бы сказать — так, тут надо прописать человеку плацебо. Да, некоторые люди очень хотят, чтобы их «полечили», и без этого начинают нервничать, но это не значит, что им нужно давать плацебо.
5
Зачем тогда нужно плацебо?
В основном плацебо используют в клинических исследованиях. Когда проверяют эффективность лекарства, одной группе дают исследуемый препарат, а другой плацебо. Потом смотрят, насколько настоящее средство оказалось эффективнее пустышки.