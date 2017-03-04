Плацебо и правда работает?

Есть несколько ключевых факторов.

Ожидание улучшения. Есть много причин, по которым человек может ждать, что он почувствует себя лучше. Например, его убедили в эффективности лечения, или ему уделяется много внимания, или с ним производят разнообразные «серьезные» манипуляции. Иногда положительные результаты связаны с тем, что пациенту очень не хочется расстраивать своего врача и признаваться ему и себе в неэффективности лечения. Однако объективные показатели, например уровень железа в крови, часто остаются неизменными. Излечения за счет приема плацебо при этом не происходит.

Регрессия к среднему. Очень плохие показатели со временем естественным образом становятся менее экстремальными. Это просто статистика — неэкстремальные значения встречаются чаще. Например, если мы возьмем людей, у которых на момент первого исследования был достаточно сильно повышен уровень сахара в крови, то мы будем замечать, что постепенно эти значения становятся ближе к средним и не остаются всегда высокими. Вне зависимости от того, будем мы лечить этих людей или нет.

Условный рефлекс. Человек привыкает, что после приема настоящего лекарства ему становится лучше, и потом прием плацебо приводит к схожим результатам.

Естественное выздоровление. Часто пациенты, врачи и исследователи не понимают, что болезнь ушла не из-за приема препаратов (настоящих или пустышек), а потому, что организм сам справился с заболеванием.